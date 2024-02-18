Гроші на "оборонку". Прем'єрка Естонії Каллас має ідею для Євросоюзу

Прем'єрка Естонії Кая Каллас запропонувала Європейському Союзу випустити єврооблігації на 100 млн євро, щоб профінансувати свою оборонну промисловість. Також вона закликала робити більше для надання зброї Україні.

Каллас знайшла новий спосіб підняти “оборонку” ЄС

Прем'єрка Естонії пропонує випускати єврооблігації.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ми знаходимося в тому місці, де нам потрібно більше інвестувати і (досліджувати – ред.), що ми можемо зробити разом, тому що облігації, які випускаються окремими країнами індивідуально, занадто малі, щоб їх можна було масштабувати. Єврооблігації можуть мати набагато більший вплив. Кая Каллас Прем'єрка Естонії

Ідею Каллас, як пише Bloomberg, також підтримали президент Франції Емманюель Макрон і президент Європейської ради Шарль Мішель. Більш ощадливі країни, такі як Нідерланди і Німеччина, швидше за все, будуть менш зацікавлені в цьому.

Крім того, естонська прем'єрка висловилася і про допомогу Україні.

Сьогодні ЄС має зосередитися на розбудові української промисловості та забезпеченні довгострокових контрактів на постачання зброї в Україну, а також шукати запаси зброї по світу, щоб викупити її та передати Україні.

Європа зробила багато і має зробити ще більше. Це очевидно, – наголосила вона, закликавши союзників виконати обіцянку витрачати 0,25% ВВП протягом наступних чотирьох років на підтримку України.

Естонія передала Україні новий пакет допомоги

Зазначається, що до України вже прибули ракети Javelin, які Естонія закупила в грудні. До наданого пакету допомоги також входять кулемети, боєприпаси до стрілецької зброї, різна наземна та водна техніка, а також водолазне спорядження.

Я радий, що черговий пакет допомоги надійшов в Україну і ним користуються українські захисники. Останні події в Європі показують, що надсилання важливих ракет та іншої військової допомоги Україні продовжується у великих масштабах, і цим разом із нашими союзниками ми посилаємо чітке повідомлення Кремлю, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну до тих пір, поки не буде переможного кінця, — заявив міністр оборони Ханно Певкур.

Точного обсягу, часу прибуття цього пакета допомоги та інших деталей постачання не розголошують із міркувань безпеки.

У Міноборони додають, що з 2022 року Естонія надала Україні військову допомогу на суму майже 500 млн євро або близько 1,4% валового внутрішнього продукту.