Естонія приєдналася до операції Interflex з навчання військових ЗСУ

Міністерство оборони Естонії оголосило про приєднання до навчальної операції "Інтерфлекс", яка проводиться для українських військових Великою Британією.
В Естонії навчатимуть українських військових
Естонія вирішила приєднатися до Великої Британії та взяти участь у операції Interflex з навчання військових ЗСУ.
Про це повідомляє Міноборони Естонії у соцмережі X.
Зазначається, що операція "Інтерфлекс" надала понад 34 тис українських солдатів необхідні навички для бойових дій на передовій.
Навчання українських військових у Британії
З перших місяців повномасштабного вторгнення РФ в Україну бійці ЗСУ проходять різноманітні програми навчання у Британії.
Так, для максимально ефективної підготовки військових у Британії збудували спеціальний полігон. Повідомляється, що його обладнання та інфраструктура дозволять здобути досвід ведення бойових дій у міських умовах.
У Міноборони Британії повідомили, що країна провела навчання для 33 тисяч бійців Збройних сил України з 2022 року.
Нещодавно у Міністерстві оборони Британії показали, як українські військові проходять підготовку у рамках операції Interflex.
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