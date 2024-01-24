Естонія приєдналася до операції Interflex з навчання військових ЗСУ

Міністерство оборони Естонії оголосило про приєднання до навчальної операції "Інтерфлекс", яка проводиться для українських військових Великою Британією.

В Естонії навчатимуть українських військових

Естонія вирішила приєднатися до Великої Британії та взяти участь у операції Interflex з навчання військових ЗСУ.

Про це повідомляє Міноборони Естонії у соцмережі X.

Today at #Ramstein, 🇪🇪 #Estonia announced joining the 🇬🇧UK-led training Operation Interflex.



Op Interflex has provided over 34 000 🇺🇦 Ukrainian soldiers with essential skills for frontline combat.#SlavaUkraini #StandWithUkraine pic.twitter.com/AHCW3svVX1 — MoD Estonia (@MoD_Estonia) January 23, 2024

Естонія оголосила про приєднання до проведеної Великою Британією навчальної операції "Інтерфлекс", – йдеться в заяві. Поширити

Зазначається, що операція "Інтерфлекс" надала понад 34 тис українських солдатів необхідні навички для бойових дій на передовій.

Навчання українських військових у Британії

З перших місяців повномасштабного вторгнення РФ в Україну бійці ЗСУ проходять різноманітні програми навчання у Британії.

Так, для максимально ефективної підготовки військових у Британії збудували спеціальний полігон. Повідомляється, що його обладнання та інфраструктура дозволять здобути досвід ведення бойових дій у міських умовах.

У Міноборони Британії повідомили, що країна провела навчання для 33 тисяч бійців Збройних сил України з 2022 року.

Нещодавно у Міністерстві оборони Британії показали, як українські військові проходять підготовку у рамках операції Interflex.