Естонія приєдналася до операції Interflex з навчання військових ЗСУ
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Естонія приєдналася до операції Interflex з навчання військових ЗСУ

MoD Estonia
Навчання
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Міністерство оборони Естонії оголосило про приєднання до навчальної операції "Інтерфлекс", яка проводиться для українських військових Великою Британією.

В Естонії навчатимуть українських військових

Естонія вирішила приєднатися до Великої Британії та взяти участь у операції Interflex з навчання військових ЗСУ.

Про це повідомляє Міноборони Естонії у соцмережі X.

Естонія оголосила про приєднання до проведеної Великою Британією навчальної операції "Інтерфлекс", – йдеться в заяві.

Зазначається, що операція "Інтерфлекс" надала понад 34 тис українських солдатів необхідні навички для бойових дій на передовій.

Навчання українських військових у Британії

З перших місяців повномасштабного вторгнення РФ в Україну бійці ЗСУ проходять різноманітні програми навчання у Британії.

Так, для максимально ефективної підготовки військових у Британії збудували спеціальний полігон. Повідомляється, що його обладнання та інфраструктура дозволять здобути досвід ведення бойових дій у міських умовах.

У Міноборони Британії повідомили, що країна провела навчання для 33 тисяч бійців Збройних сил України з 2022 року.

Нещодавно у Міністерстві оборони Британії показали, як українські військові проходять підготовку у рамках операції Interflex.

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