Эстония присоединилась к операции Interflex по обучению военных ВСУ

Министерство обороны Эстонии объявило о присоединении к учебной операции "Интерфлекс", которая проводится для украинских военных Великобританией.

В Эстонии будут учить украинских военных

Эстония решила присоединиться к Великобритании и принять участие в операции Interflex по обучению военных ВСУ.

Об этом сообщает Минобороны Эстонии в соцсети X.

Today at #Ramstein, 🇪🇪 #Estonia announced joining the 🇬🇧UK-led training Operation Interflex.



Op Interflex has provided over 34 000 🇺🇦 Ukrainian soldiers with essential skills for frontline combat.#SlavaUkraini #StandWithUkraine pic.twitter.com/AHCW3svVX1 — MoD Estonia (@MoD_Estonia) January 23, 2024

Эстония объявила о присоединении к проводимой Великобританией учебной операции "Интерфлекс", – говорится в заявлении. Поделиться

Отмечается, что операция "Интерфлекс" предоставила более 34 тыс украинских солдат необходимые навыки для боевых действий на передовой.

Обучение украинских военных в Британии

С первых месяцев полномасштабного вторжения РФ в Украину бойцы ВСУ проходят различные программы обучения в Британии.

Для максимально эффективной подготовки военных в Британии построили специальный полигон. Сообщается, что его оборудование и инфраструктура позволят получить опыт ведения боевых действий в городских условиях.

В Минобороны Британии сообщили, что страна провела обучение для 33 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины с 2022 года.

Недавно в Министерстве обороны Великобритании показали, как украинские военные проходят подготовку в рамках операции Interflex.