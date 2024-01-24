Эстония присоединилась к операции Interflex по обучению военных ВСУ
Категория
Мир
Дата публикации

Эстония присоединилась к операции Interflex по обучению военных ВСУ

MoD Estonia
Interflex
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Министерство обороны Эстонии объявило о присоединении к учебной операции "Интерфлекс", которая проводится для украинских военных Великобританией.

В Эстонии будут учить украинских военных

Эстония решила присоединиться к Великобритании и принять участие в операции Interflex по обучению военных ВСУ.

Об этом сообщает Минобороны Эстонии в соцсети X.

Эстония объявила о присоединении к проводимой Великобританией учебной операции "Интерфлекс", – говорится в заявлении.

Отмечается, что операция "Интерфлекс" предоставила более 34 тыс украинских солдат необходимые навыки для боевых действий на передовой.

Обучение украинских военных в Британии

С первых месяцев полномасштабного вторжения РФ в Украину бойцы ВСУ проходят различные программы обучения в Британии.

Для максимально эффективной подготовки военных в Британии построили специальный полигон. Сообщается, что его оборудование и инфраструктура позволят получить опыт ведения боевых действий в городских условиях.

В Минобороны Британии сообщили, что страна провела обучение для 33 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины с 2022 года.

Недавно в Министерстве обороны Великобритании показали, как украинские военные проходят подготовку в рамках операции Interflex.

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