Естонія передала Україні новий пакет допомоги
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Естонія передала Україні новий пакет допомоги

Уряд Естонії
Естонія

Естонія передала Україні новий пакет військової допомоги. Він включає протитанкові ракети Javelin.

Естонія передала Україні новий пакет допомоги

Зазначається, що до України вже прибули ракети Javelin, які Естонія закупила в грудні. До наданого пакету допомоги також входять кулемети, боєприпаси до стрілецької зброї, різна наземна та водна техніка, а також водолазне спорядження.

Я радий, що черговий пакет допомоги надійшов в Україну і ним користуються українські захисники. Останні події в Європі показують, що надсилання важливих ракет та іншої військової допомоги Україні продовжується у великих масштабах, і цим разом із нашими союзниками ми посилаємо чітке повідомлення Кремлю, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну до тих пір, поки не буде переможного кінця, — заявив міністр оборони Ханно Певкур.

Точного обсягу, часу прибуття цього пакета допомоги та інших деталей постачання не розголошують із міркувань безпеки.

У Міноборони додають, що з 2022 року Естонія надала Україні військову допомогу на суму майже 500 млн євро або близько 1,4% валового внутрішнього продукту.

Допомога Естонії

З перших днів повномасштабної війни Естонія засудила Росію, надала Україні військову та фінансову допомогу, а також прийняла тисячі біженців. Президент та прем'єр Естонії одними з перших відвідали Україну навесні минулого року.

Раніше уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для України, який включає боєприпаси 155-мм калібру.

Також прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала ЄС пришвидшити виробництво снарядів для України, щоб передати обіцяний мільйон артилерійських боєприпасів.

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