Естонія передала Україні новий пакет допомоги

Зазначається, що до України вже прибули ракети Javelin, які Естонія закупила в грудні. До наданого пакету допомоги також входять кулемети, боєприпаси до стрілецької зброї, різна наземна та водна техніка, а також водолазне спорядження.

Я радий, що черговий пакет допомоги надійшов в Україну і ним користуються українські захисники. Останні події в Європі показують, що надсилання важливих ракет та іншої військової допомоги Україні продовжується у великих масштабах, і цим разом із нашими союзниками ми посилаємо чітке повідомлення Кремлю, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну до тих пір, поки не буде переможного кінця, — заявив міністр оборони Ханно Певкур. Поширити

Точного обсягу, часу прибуття цього пакета допомоги та інших деталей постачання не розголошують із міркувань безпеки.

У Міноборони додають, що з 2022 року Естонія надала Україні військову допомогу на суму майже 500 млн євро або близько 1,4% валового внутрішнього продукту.

Допомога Естонії

З перших днів повномасштабної війни Естонія засудила Росію, надала Україні військову та фінансову допомогу, а також прийняла тисячі біженців. Президент та прем'єр Естонії одними з перших відвідали Україну навесні минулого року.

Раніше уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для України, який включає боєприпаси 155-мм калібру.

Також прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала ЄС пришвидшити виробництво снарядів для України, щоб передати обіцяний мільйон артилерійських боєприпасів.