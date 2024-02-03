Эстония передала Украине новый пакет помощи

В Украине уже прибыли ракеты Javelin, которые Эстония закупила в декабре. В пакет помощи также входят пулеметы, боеприпасы к стрелковому оружию, разная наземная и водная техника, а также водолазное снаряжение.

Я рад, что очередной пакет помощи поступил в Украину, и им пользуются украинские защитники. Последние события в Европе показывают, что отправка важных ракет и другой военной помощи Украине продолжается в больших масштабах, и на этот раз вместе с нашими союзниками мы посылаем четкое сообщение Кремлю, что мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока не будет победного конца, — заявил министр обороны Ханно Певкур. Поделиться

Точного объема, времени прибытия этого пакета помощи и других деталей поставки не разглашаются из соображений безопасности.

В Минобороны добавляют, что с 2022 года Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму около 500 млн евро или около 1,4% валового внутреннего продукта.

Помощь Эстонии

С первых дней полномасштабной войны Эстония осудила Россию, предоставила Украине военную и финансовую помощь, а также приняла тысячи беженцев. Президент и премьер Эстонии одними из первых посетили Украину весной прошлого года.

Ранее правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для Украины, включающий боеприпасы 155-мм калибра.

Также премьер-министр Эстонии Кайя Каллас призвала ЕС ускорить производство снарядов для Украины, чтобы передать обещанный миллион артиллерийских боеприпасов.