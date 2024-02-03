Эстония передала Украине новый пакет военной помощи. Он включает противотанковые ракеты Javelin.
Эстония передала Украине новый пакет помощи
В Украине уже прибыли ракеты Javelin, которые Эстония закупила в декабре. В пакет помощи также входят пулеметы, боеприпасы к стрелковому оружию, разная наземная и водная техника, а также водолазное снаряжение.
Точного объема, времени прибытия этого пакета помощи и других деталей поставки не разглашаются из соображений безопасности.
В Минобороны добавляют, что с 2022 года Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму около 500 млн евро или около 1,4% валового внутреннего продукта.
Помощь Эстонии
С первых дней полномасштабной войны Эстония осудила Россию, предоставила Украине военную и финансовую помощь, а также приняла тысячи беженцев. Президент и премьер Эстонии одними из первых посетили Украину весной прошлого года.
Ранее правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для Украины, включающий боеприпасы 155-мм калибра.
Также премьер-министр Эстонии Кайя Каллас призвала ЕС ускорить производство снарядов для Украины, чтобы передать обещанный миллион артиллерийских боеприпасов.
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