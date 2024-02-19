Офіційний Брюссель занепокоєний високою ймовірністю того, що Дональд Трамп повернеться у Білий дім й остаточно заблокує допомогу для України. На тлі цих побоювань ЄС уже розробляє запасний план.

Таємний план ЄС стосовно України. Що відомо

Європейські лідери не приховують, що їх лякають заяви Трампа, який обіцяє “сидіти склавши руки і спостерігати, як Росія нападе на союзників по НАТО”.

Саме тому влада ЄС вирішила переосмислити, як можуть виглядати зобов'язання офіційного Вашингтона щодо Європи і України.

Ми маємо сподіватися на краще, але повинні готуватися до гіршого, — заявив виданню один з інсайдерів у Євросоюзі. Поширити

За словами анонімного джерела, найгірший сценарій передбачає припинення підтримки України і дозвіл для російського диктатора щодо дестабілізації європейського регіону.

У ЄС обговорюють “доповнення” до НАТО для захисту Європи від РФ

Як зазначають інсайдери, у Брюсселі дискутують щодо створення загальноконтинентального доповнення до НАТО.

Воно могло б функціонувати разом з американськими гарантіями безпеки, але також могло б слугувати надійною альтернативою, якщо американські гарантії будуть скасовані.

Така ідея поки немає одностайної підтримки у Євросоюзі.

До прикладу, поки офіційні Берлін та Франція не можуть дійти згоди щодо того, хто буде за це платити.

Ба більше, зазначається, що країни Східної Європи мають сумніви у рішучості Західної Європи протистояти ймовірній агресії РФ.