20 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен намерена представить предложения, которые изменят механизм вступления новых членов в блок.

В Евросоюзе могут произойти серьезные изменения

Как удалось узнать изданию Politico, официальный Брюссель может наконец-то отвергнуть свой традиционный подход "все или ничего" и постепенно облегчить вступление в ЕС для Украины, Молдовы и Западных Балкан.

Что важно понимать, это может дать возможность странам, желающим стать членами блока, воспользоваться некоторыми преимуществами членства, а не ждать годами или десятилетиями, пока они проведут необходимые реформы.

Урсула фон дер Ляен намерена предложить постепенно позволить странам-кандидатам присоединиться к единому рынку, опираясь на предложение Франции, Германии и Португалии.

Согласно данным журналистов, в Евросоюзе планируют обсудить обязательства, которыми должны сопровождаться ступени или этапы доступа к единому рынку.

Ursula von der Leyen will today present proposals that would change how the EU admits new members.



Rather than the current all-or-nothing approach, Brussels wants to gradually ease Ukraine and others into the EU.



Brussels Playbook has the details. https://t.co/kC6iooTR9Q — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) March 20, 2024

Требование единодушия в ЕС также может быть отменено

Кроме того, удалось узнать, что власти Евросоюза могут также отойти от требования единодушия.

Ни для кого не секрет, что этот инструмент тормозит принятие решений по внешней и налоговой политике.

Официальный Брюссель устал от тупиков, в которые блок загоняют отдельные члены блока своей категоричной позицией.

Может быть принято решение по голосованию квалифицированным большинством "с соответствующими и пропорциональными гарантиями для обеспечения стратегических национальных интересов".