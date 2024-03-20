20 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен намерена представить предложения, которые изменят механизм вступления новых членов в блок.
В Евросоюзе могут произойти серьезные изменения
Как удалось узнать изданию Politico, официальный Брюссель может наконец-то отвергнуть свой традиционный подход "все или ничего" и постепенно облегчить вступление в ЕС для Украины, Молдовы и Западных Балкан.
Что важно понимать, это может дать возможность странам, желающим стать членами блока, воспользоваться некоторыми преимуществами членства, а не ждать годами или десятилетиями, пока они проведут необходимые реформы.
Урсула фон дер Ляен намерена предложить постепенно позволить странам-кандидатам присоединиться к единому рынку, опираясь на предложение Франции, Германии и Португалии.
Согласно данным журналистов, в Евросоюзе планируют обсудить обязательства, которыми должны сопровождаться ступени или этапы доступа к единому рынку.
Требование единодушия в ЕС также может быть отменено
Кроме того, удалось узнать, что власти Евросоюза могут также отойти от требования единодушия.
Ни для кого не секрет, что этот инструмент тормозит принятие решений по внешней и налоговой политике.
Официальный Брюссель устал от тупиков, в которые блок загоняют отдельные члены блока своей категоричной позицией.
Может быть принято решение по голосованию квалифицированным большинством "с соответствующими и пропорциональными гарантиями для обеспечения стратегических национальных интересов".
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