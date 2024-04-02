ЄС може позбавити Угорщину права голосу — як це можливо

Вже влітку 2024 року Угорщина має головувати в Раді Європейського Союзу. А тим часом у ЄС розглядають варіант, як позбавити Угорщину впливу.
Як ЄС може позбавити Угорщину права голосу
Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв розповів 24 Каналу, що в Європейського Союзу є ключовий і законний аргумент, щоб зупинити Угорщину — Лісабонська угода 2009 року.
Стаття №7 цього договору говорить, що будь-яка країна, яка йде супроти спільних політиків Європейського Союзу, в першу чергу спільних політичних питань і зовнішніх відносин та оборони, може бути залишена без права голосу, присутності на засіданнях та участі у прийнятті певних рішень. І це при тому, що вона зараз головує, має статус, її представники мають там посади тощо.
Угорщина залежить від ЄС
Угорщина є країною-бенефіціаром, тобто вона отримує більше ресурсів і коштів від Європейського Союзу, ніж дає в ЄС. Ті десять мільярдів, які свого часу були заморожені для Угорщини через те, що вона не готова була йти на адекватну співпрацю щодо питання України, і досі в будь-який момент можуть бути заморожені.
По-перше, не вся частина цих коштів надійшла до Угорщини.
По-друге, це не всі кошти, які розраховані на країни-грантоутримувачі на цей рік.
А, по-третє, Угорщина абсолютно повністю залежить від цих грошей. І, що важливіше, виборці Орбана залежать від цих грошей.
І зараз їхній голос має їм "відгукнутися". Вони мають відчути те, що з такою позицією їхнього обраного представника Європейський Союз не готовий з ними далі співпрацювати.
Подальші перспективи Орбана
На думку Олександра Краєва, після візиту в США Орбан робить із себе образ єдиного перемовника з Трампом. Що начебто вся Європа боїться приходу Трампа, вони готують нові військові бюджети, готують нову власну зовнішню політику, якось намагаються маневрувати в потенційно максимально хаотичних умовах. Вони намагаються якось опиратися тому, що Трамп стане президентом.
Але те, що він буде в цьому успішний, це ще дуже й дуже велике питання. Бо і в Трампа позиції змінюються, він залишається таким само непередбачуваним, як і був. І його позиція щодо Європи може дуже багато разів змінюватися.
Його ізоляціонізм, загравання з тематикою неспівставності Європейського Союзу і його власної політики доволі швидко розбивається об стіну економічної політики і прикручується усіма нормативними актами, якими ЄС володіє.
Європейський Союз 2024 року — це точно не Європейський Союз середини 2010-х років. Зараз він більш рішуче налаштований реагувати на такі провокації, зупиняти подібних популістів і дійсно робити щось більш проактивне.
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