Словаччина підтримала пропозицію Угорщини щодо скасування санкцій проти кількох росіян, серед яких російсько-узбецький олігарх Алішер Усманов — поплічник диктатора Володимира Путіна.

Влада Словаччини та Угорщини продовжують працювати на Кремль

Згідно з даними журналістів, дискусія відбулася під час засідання міністрів закордонних справ ЄС у лютому 2024 року.

Що важливо розуміти, вперше можливе зняття санкцій із Усманова обговорював проросійський прем’єр Словаччини Роберта Фіцо з угорськими колегами в Будапешті в грудні 2023 року.

Офіційна Братислава закликала Будапешт підтримати виключення із санкційного списку ЄС бізнесмена Йозефа Гамбалека, який потрапив туди через зв’язки з близькою до Путіна російською байкерською організацією "Нічні вовки".

Угорці вирішили "скористатися ситуацією" і в обмін на підтримку виключення Гамбалека попросили Словаччину підтримати виключення ще кількох росіян. Видання стверджує, що Братислава виконала прохання щодо них. Поширити

За словами журналістів, мовиться про Аркадія Воложа, засновника російської компанії "Яндекс", Сергія Мндоянца, радника Кремля з питань відносин з ЄС, а також Усманова, ексгонщика "Формули-1" Нікіту Мазєпіна та російського мільярдера В'ячеслава Кантора.

Попри те, що Воложа та Мндоянца справді виключили із санкційного списку разом із Гамбалеком, то щодо Усманова, Мазєпіна та Кантора офіційний Брюссель висловив категоричну незгоду та зберіг санкції.

ЄС буде розв’язувати проблему обходу своїх санкцій проти РФ

Нещодавно також стало відомо, що Європейський парламент більшістю голосів підтримав тематичну доповідь на підтримку пропозицій Єврокомісії до Директиви ЄС із визначення кримінальної відповідальності та покарання за порушення обмежувальних заходів ЄС.

Для того, щоб забезпечити ефективне застосування обмежувальних заходів ЄС, необхідно, щоб країни-члени мали ефективну, пропорційну та дієву систему покарань для фізичних та юридичних осіб, які порушують ці обмежувальні заходи ЄС… Обминання секторальних економічних та фінансових заходів також мають знайти свою відповідь. Поширити