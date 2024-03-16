Угорщина та Словаччина намагалися реалізувати план Путіна в ЄС

Словаччина підтримала пропозицію Угорщини щодо скасування санкцій проти кількох росіян, серед яких російсько-узбецький олігарх Алішер Усманов — поплічник диктатора Володимира Путіна.
Влада Словаччини та Угорщини продовжують працювати на Кремль
Згідно з даними журналістів, дискусія відбулася під час засідання міністрів закордонних справ ЄС у лютому 2024 року.
Що важливо розуміти, вперше можливе зняття санкцій із Усманова обговорював проросійський прем’єр Словаччини Роберта Фіцо з угорськими колегами в Будапешті в грудні 2023 року.
Офіційна Братислава закликала Будапешт підтримати виключення із санкційного списку ЄС бізнесмена Йозефа Гамбалека, який потрапив туди через зв’язки з близькою до Путіна російською байкерською організацією "Нічні вовки".
За словами журналістів, мовиться про Аркадія Воложа, засновника російської компанії "Яндекс", Сергія Мндоянца, радника Кремля з питань відносин з ЄС, а також Усманова, ексгонщика "Формули-1" Нікіту Мазєпіна та російського мільярдера В'ячеслава Кантора.
Попри те, що Воложа та Мндоянца справді виключили із санкційного списку разом із Гамбалеком, то щодо Усманова, Мазєпіна та Кантора офіційний Брюссель висловив категоричну незгоду та зберіг санкції.
ЄС буде розв’язувати проблему обходу своїх санкцій проти РФ
Нещодавно також стало відомо, що Європейський парламент більшістю голосів підтримав тематичну доповідь на підтримку пропозицій Єврокомісії до Директиви ЄС із визначення кримінальної відповідальності та покарання за порушення обмежувальних заходів ЄС.
Окрім того, наголошується, що персони, що вдаються до таких порушень, будуть притягуватися до кримінальної відповідальності.
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