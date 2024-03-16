Венгрия и Словакия пытались реализовать план Путина в ЕС

Словакия поддержала предложение Венгрии об отмене санкций против нескольких россиян, среди которых российско-узбекский олигарх Алишер Усманов — приспешник диктатора Владимира Путина.
Власти Словакии и Венгрии продолжают работать на Кремль
Согласно данным журналистов, дискуссия прошла во время заседания министров иностранных дел ЕС в феврале 2024 года.
Что важно понимать, впервые возможное снятие санкций с Усманова обсуждал пророссийский премьер Словакии Роберта Фицо с венгерскими коллегами в Будапеште в декабре 2023 года.
Официальная Братислава призвала Будапешт поддержать исключение из санкционного списка ЕС бизнесмена Йозефа Гамбалека, попавшего туда из-за связей с близкой к Путину российской байкерской организацией "Ночные волки".
По словам журналистов, речь идет об Аркадии Воложе, основателе российской компании "Яндекс", Сергее Мндоянце, советнике Кремля по вопросам отношений с ЕС, а также Усманове, экс-гонщике "Формулы-1" Никите Мазепине и российском миллиардере Вячеславе Канторе.
Несмотря на то, что Воложа и Мндоянца действительно исключили из санкционного списка вместе с Гамбалеком, относительно Усманова, Мазепина и Кантора официальный Брюссель выразил категорическое несогласие и сохранил санкции.
ЕС будет решать проблему обхода своих санкций против РФ
Недавно стало известно, что Европейский парламент большинством голосов поддержал тематический доклад в поддержку предложений Еврокомиссии к Директиве ЕС по определению уголовной ответственности и наказанию за нарушение ограничительных мер ЕС.
Кроме того, указано, что прибегающие к таким нарушениям персоны будут привлекаться к уголовной ответственности.
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