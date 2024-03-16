Венгрия и Словакия пытались реализовать план Путина в ЕС

Словакия поддержала предложение Венгрии об отмене санкций против нескольких россиян, среди которых российско-узбекский олигарх Алишер Усманов — приспешник диктатора Владимира Путина.

Власти Словакии и Венгрии продолжают работать на Кремль

Согласно данным журналистов, дискуссия прошла во время заседания министров иностранных дел ЕС в феврале 2024 года.

Что важно понимать, впервые возможное снятие санкций с Усманова обсуждал пророссийский премьер Словакии Роберта Фицо с венгерскими коллегами в Будапеште в декабре 2023 года.

Официальная Братислава призвала Будапешт поддержать исключение из санкционного списка ЕС бизнесмена Йозефа Гамбалека, попавшего туда из-за связей с близкой к Путину российской байкерской организацией "Ночные волки".

Венгры решили "воспользоваться ситуацией" и в обмен на поддержку исключения Гамбалека попросили Словакию поддержать исключение еще нескольких россиян. Издание утверждает, что Братислава выполнила прошение по ним. Поделиться

По словам журналистов, речь идет об Аркадии Воложе, основателе российской компании "Яндекс", Сергее Мндоянце, советнике Кремля по вопросам отношений с ЕС, а также Усманове, экс-гонщике "Формулы-1" Никите Мазепине и российском миллиардере Вячеславе Канторе.

Несмотря на то, что Воложа и Мндоянца действительно исключили из санкционного списка вместе с Гамбалеком, относительно Усманова, Мазепина и Кантора официальный Брюссель выразил категорическое несогласие и сохранил санкции.

ЕС будет решать проблему обхода своих санкций против РФ

Недавно стало известно, что Европейский парламент большинством голосов поддержал тематический доклад в поддержку предложений Еврокомиссии к Директиве ЕС по определению уголовной ответственности и наказанию за нарушение ограничительных мер ЕС.

Для того, чтобы обеспечить эффективное применение ограничительных мер ЕС, необходимо, чтобы страны-члены имели эффективную, пропорциональную и действенную систему наказаний для физических и юридических лиц, нарушающих эти ограничительные меры ЕС… Обход секторных экономических и финансовых мер также должен найти свой ответ. Поделиться