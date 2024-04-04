В Угорщині заявили про загрозу перетину НАТО "червоних ліній" у рішеннях щодо РФ
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В Угорщині заявили про загрозу перетину НАТО "червоних ліній" у рішеннях щодо РФ

Петер Сійярто
Джерело:  Sky News

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що окремі ініціативи НАТО стосовно Росії нібито є перетином “червоних ліній”, що може призвести до ескалації. 

Чому Угорщина бачить перетин “червоних ліній” у рішеннях НАТО щодо Росії

Ми маємо зробити все можливе, щоб уникнути прямого конфлікту між НАТО та Росією в майбутній період, — заявляє Сійярто.

При цьому він зазначив, що окремі країни НАТО нібито мають протилежні наміри.

За словами Сійярто, частина пропозицій "безперечно, перетне деякі лінії, які досі вважалися червоними".

При цьому міністр не розкрив, про які саме ініціативи йдеться.

Угорщина виступає проти прямої військової підтримки НАТО Україні

Як зазначають журналісти видання “Голос Америки”, Угорщина виявилась єдиною країною Альянсу, що виступила проти прямої військової підтримки України та координації ролі НАТО у допомозі Києву.

Зокрема влада Угорщини відмовилась надавати фінансову допомогу та брати участь у відповідному плануванні.

Попри те, що багато членів НАТО підтримують збільшення координаційної ролі у військовій допомозі, Угорщина дала зрозуміти, що не буде долучатися до планування та втілення відповідних завдань і не надаватиме фінансову підтримку такої діяльності, — заявив спікер уряду Угорщини Золтан Ковач.

Уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заявляв про небажання допомагати українцям оборонятися від російської агресії ще з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

Оскільки більшість країн — членів, я можу сказати 31 з них, погодилися зі збільшенням координаційної ролі НАТО в цих двох сферах… то зараз розпочнеться планувальна робота. Ми не будемо брати участь в подальших завданнях, і також ми не будемо надавати фінансову підтримку, — заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто

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