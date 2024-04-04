В Угорщині заявили про загрозу перетину НАТО "червоних ліній" у рішеннях щодо РФ

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що окремі ініціативи НАТО стосовно Росії нібито є перетином “червоних ліній”, що може призвести до ескалації.
Чому Угорщина бачить перетин “червоних ліній” у рішеннях НАТО щодо Росії
При цьому він зазначив, що окремі країни НАТО нібито мають протилежні наміри.
За словами Сійярто, частина пропозицій "безперечно, перетне деякі лінії, які досі вважалися червоними".
При цьому міністр не розкрив, про які саме ініціативи йдеться.
Угорщина виступає проти прямої військової підтримки НАТО Україні
Як зазначають журналісти видання “Голос Америки”, Угорщина виявилась єдиною країною Альянсу, що виступила проти прямої військової підтримки України та координації ролі НАТО у допомозі Києву.
Зокрема влада Угорщини відмовилась надавати фінансову допомогу та брати участь у відповідному плануванні.
Уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заявляв про небажання допомагати українцям оборонятися від російської агресії ще з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-