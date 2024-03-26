Протести в Угорщині. Що наразі відомо

Першими проти режиму проросійського політика Віктора Орбана вирішили постати мешканці столиці країни — Будапешту.

Тисячі людей уже вийшли на вулиці міста, хоча акція протести лише почалася.

За словами журналістів, вони пройшли маршем від будівлі генеральної прокуратури до парламенту, вигукуючи "Відставка, відставка".

Що цікаво, чимало угорців прихопили з собою факели.

Перед людьми виступив Петер Мадяр — саме він закликав угорський народ нарешті скинути Орбана та організував акцію протесту.

Як відомо, він є одним з найвідоміших опозиційних політиків, який неодноразово звинувачував чинну владу країни у масштабній корупції.

Петер Мадяр публічно заявив, що планує створити власну партію, аби кинути виклик Орбану на прийдешніх місцевих виборах і виборах до Європарламенту в червні.

Угорці дякують вам... за те, що ви прийшли сьогодні тисячами... щоб сказати владі, що з нас досить, — заявив угорський опозиціонер. Поширити

Чому насправді почалися протести в Угорщині

26 березня в країні спалахнув новий гучний корупційний скандал.

Події почали стрімко розвиватися після того, як Петер Мадяр опублікував аудіозапис з голосом ексміністерки юстиції Юдіт Варги, яка, до слова, є його колишньою дружиною.

У ньому чиновниця уряду Орбана підтвердила змову угорських урядовців з метою приховування корупції.

Після цього Юдіт Варга звинуватила свого колишнього чоловіка у домашньому насильстві під час їхнього шлюбу, а також заявила, що вона зробила ці заяви під тиском.