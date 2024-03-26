Команда Орбана опинилася у центрі гучного скандалу через змову
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Політика
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Команда Орбана опинилася у центрі гучного скандалу через змову

Віктор Орбан
Джерело:  AP News

В Угорщині розгорівся новий скандал після того, як був опублікований аудіозапис з голосом ексміністерки юстиції Юдіт Варги. Саме тому вона підтвердила змову угорських урядовців з метою приховування корупції. 

Що відомо про корупційний скандал в команді Орбана

Журналісти звертають увагу на те, що цей аудіозапис опублікував колишній угорський посадовець та заразом колишній чоловік Варги, а нині опозиціонер і яскравий антиорбанівець Петер Мадяр.

26 березня він зливу у мережу свою інсайдерську інформацію та запис, на якому голос Варги описує, як інші урядовці домоглися видалення доказів з протоколів суду, щоб приховати свою роль у корупційних бізнес-операціях.

Вони підказали прокурорам, що потрібно вилучити, — заявляє колишня угорська міністерка.

За словами Мадяра, йому вдалося записати цю розмову, коли вони ще були разом.

Окрім того, наголошується, що політик уже передав докази до прокуратури в Будапешті, щоб та використала його як доказ.

Що важливо розуміти, раніше Юдіт Варга була частиною команди Віктора Орбана.

Як Варга відреагувала на звинувачення в корупції

Угорська політикиня неочікувано для всіх почала звинувачувати свого колишнього чоловіка у домашньому насильстві під час їхнього шлюбу, а також почала запевняти, що вона зробила ці заяви під тиском.

Я сказала те, що він хотів почути, щоб якомога швидше втекти. У такій ситуації будь-яка людина може сказати те, що вона не має на увазі в стані страху, — заперечує Юдіт Варга.

Мадяр заперечив її звинувачення в окремій публікації на своєму Facebook.

Не можна також не згадати про той факт, що раніше Мадяр звинуватив уряд Орбана в масштабній корупції та використанні наклепницьких кампаній для дискредитації опонентів.

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