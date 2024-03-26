В Венгрии разгорелся новый скандал после того, как была опубликована аудиозапись с голосом экс-министра юстиции Юдит Варги. Во время нее она подтвердила сговор венгерских чиновников в целях сокрытия коррупции.

Что известно о коррупционном скандале в команде Орбана

Журналисты обращают внимание на то, что эту аудиозапись опубликовал бывший венгерский чиновник и бывший муж Варги, а ныне оппозиционер и яркий антиорбановец Петер Мадяр.

26 марта он слив в сеть свою инсайдерскую информацию и запись, на которой голос Варги описывает, как другие чиновники добились удаления доказательств из протоколов суда, чтобы скрыть свою роль в коррупционных бизнес-операциях.

Они подсказали прокурорам, что нужно изъять, — заявляет бывшая венгерская министр. Поделиться

По словам Мадяра, ему удалось записать этот разговор, когда они еще были вместе.

Кроме того, сообщается, что политик уже передал запись прокуратуре в Будапеште, чтобы та использовала ее в качестве доказательства.

Что важно понимать, раньше Юдит Варга была частью команды Виктора Орбана.

Как Варга отреагировала на обвинения в коррупции

Венгерская политика неожиданно для всех начала обвинять своего бывшего мужа в домашнем насилии во время их брака, а также начала уверять, что она сделала эти заявления под давлением.

Я сказала то, что он хотел услышать, чтобы поскорее убежать. В такой ситуации любой человек может сказать то, что он не подразумевает в состоянии страха, — возражает Юдит Варга. Поделиться

Мадяр отрицает ее обвинения в отдельной публикации на своем Facebook.