В Венгрии разгорелся новый скандал после того, как была опубликована аудиозапись с голосом экс-министра юстиции Юдит Варги. Во время нее она подтвердила сговор венгерских чиновников в целях сокрытия коррупции.
Что известно о коррупционном скандале в команде Орбана
Журналисты обращают внимание на то, что эту аудиозапись опубликовал бывший венгерский чиновник и бывший муж Варги, а ныне оппозиционер и яркий антиорбановец Петер Мадяр.
26 марта он слив в сеть свою инсайдерскую информацию и запись, на которой голос Варги описывает, как другие чиновники добились удаления доказательств из протоколов суда, чтобы скрыть свою роль в коррупционных бизнес-операциях.
По словам Мадяра, ему удалось записать этот разговор, когда они еще были вместе.
Кроме того, сообщается, что политик уже передал запись прокуратуре в Будапеште, чтобы та использовала ее в качестве доказательства.
Что важно понимать, раньше Юдит Варга была частью команды Виктора Орбана.
Как Варга отреагировала на обвинения в коррупции
Венгерская политика неожиданно для всех начала обвинять своего бывшего мужа в домашнем насилии во время их брака, а также начала уверять, что она сделала эти заявления под давлением.
Мадяр отрицает ее обвинения в отдельной публикации на своем Facebook.
Нельзя также не упомянуть тот факт, что ранее Мадяр обвинил правительство Орбана в масштабной коррупции и использовании клеветнических кампаний для дискредитации оппонентов.
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