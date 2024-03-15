Орбан сравнил ЕС с "имперскими оккупантами"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь выступил с критикой ЕС и "западного мира", а также призвал сторонников помочь ему "оккупировать Брюссель" на летних выборах в Европарламент.
Орбан призвал "оккупировать Брюссель"
Орбан в речи, приуроченной к годовщине венгерской революции 1848 против правления династии Габсбургов, сравнил ЕС с имперскими оккупантами, а также назвал "западный мир" источником бескультурья и разрушения.
Об этом сообщает AP.
Глава правительства Венгрии традиционно критиковал ЕС за политику по иммиграции и правам ЛГБТ, а также апеллировал к национальной гордости и суверенитету. Орбан заявлял, что "Брюссель — не первая империя, которая положила глаз на Венгрию".
Народы Европы сегодня боятся, что Брюссель отнимет у них свободу. ... Если мы хотим сохранить свободу и суверенитет Венгрии, у нас нет выбора: мы должны оккупировать Брюссель.
Напомним, Венгрия в июле возьмет на себя полугодовое председательство в Совете ЕС.
Ранее в интервью СМИ Орбан заявлял, что венгерское председательство в Совете Евросоюза будет "больше миротворческим", а его целью является "оккупировать Брюссель".
Как Венгрия может помешать началу переговоров с ЕС
Польское издание RMF FM сообщает, что на следующей неделе, 19 марта, на встрече министров по делам Европы, ЕС должен предоставить оценку выполнения Киевом трех последних условий, которые он выдвинул Украине в ноябре прошлого года.
После положительной оценки страны ЕС может быть принято решение об организации межправительственной конференции для официального начала переговоров о членстве Украины в ЕС.
Однако положительной оценке прогресса Украины хочет помешать венгерский комиссар Оливер Варгеи, ответственный за расширение ЕС.
В частности, речь идет об оценке принятия Киевом нормативно-правовых актов по защите прав нацменьшинств, «деолигархизации» (преимущественно относительно лоббизма — ред.) и борьбы с коррупцией.
По информации RMF FM, на встрече послов ЕС 13 марта представитель Еврокомиссии может сказать, что не все делается Украиной правильно. Это вопрос, о котором уже говорят в кулуарах Еврокомиссии.
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