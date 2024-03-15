Орбан сравнил ЕС с "имперскими оккупантами"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь выступил с критикой ЕС и "западного мира", а также призвал сторонников помочь ему "оккупировать Брюссель" на летних выборах в Европарламент.

Орбан призвал "оккупировать Брюссель"

Орбан в речи, приуроченной к годовщине венгерской революции 1848 против правления династии Габсбургов, сравнил ЕС с имперскими оккупантами, а также назвал "западный мир" источником бескультурья и разрушения.

Об этом сообщает AP.

Они начинают войны, разрушают миры, перекраивают границы стран и пожирают все как саранча... Мы, венгры, живем иначе и хотим жить иначе, — заявил Орбан, обращаясь к толпе, которую, по данным СМИ, свозили в Будапешт автобусами. Виктор Орбан

Глава правительства Венгрии традиционно критиковал ЕС за политику по иммиграции и правам ЛГБТ, а также апеллировал к национальной гордости и суверенитету. Орбан заявлял, что "Брюссель — не первая империя, которая положила глаз на Венгрию".

Народы Европы сегодня боятся, что Брюссель отнимет у них свободу. ... Если мы хотим сохранить свободу и суверенитет Венгрии, у нас нет выбора: мы должны оккупировать Брюссель.

Напомним, Венгрия в июле возьмет на себя полугодовое председательство в Совете ЕС.

Ранее в интервью СМИ Орбан заявлял, что венгерское председательство в Совете Евросоюза будет "больше миротворческим", а его целью является "оккупировать Брюссель".

Мой план состоит не в том, чтобы мы покинули Брюссель, а в том, чтобы его оккупировать. Я не предлагаю, чтобы Венгрия стояла в стороне, на обочине, на внешнем круге, но чтобы она вошла туда, представляла свои идеалы, свои ценности, свою программу и убеждала все больше стран, что это правильно. Поделиться

Как Венгрия может помешать началу переговоров с ЕС

Польское издание RMF FM сообщает, что на следующей неделе, 19 марта, на встрече министров по делам Европы, ЕС должен предоставить оценку выполнения Киевом трех последних условий, которые он выдвинул Украине в ноябре прошлого года.

После положительной оценки страны ЕС может быть принято решение об организации межправительственной конференции для официального начала переговоров о членстве Украины в ЕС.

Однако положительной оценке прогресса Украины хочет помешать венгерский комиссар Оливер Варгеи, ответственный за расширение ЕС.

В частности, речь идет об оценке принятия Киевом нормативно-правовых актов по защите прав нацменьшинств, «деолигархизации» (преимущественно относительно лоббизма — ред.) и борьбы с коррупцией.

По информации RMF FM, на встрече послов ЕС 13 марта представитель Еврокомиссии может сказать, что не все делается Украиной правильно. Это вопрос, о котором уже говорят в кулуарах Еврокомиссии.