Орбан порівняв ЄС з "імперськими окупантами"
Категорія
Політика
Дата публікації

Орбан порівняв ЄС з "імперськими окупантами"

Орбан
Джерело:  AP

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову виступив з критикою ЄС та "західного світу", а також закликав прихильників допомогти йому "окупувати Брюссель" на виборах до Європарламенту, що відбудуться влітку.

Орбан закликав "окупувати Брюссель"

Орбан у промові, приуроченій до річниці угорської революції 1848 року проти правління династії Габсбургів, порівняв ЄС з імперськими окупантами, а також назвав "західний світ" джерелом безкультур'я та руйнування.

Про це повідомляє AP.

Вони починають війни, руйнують світи, перекроюють кордони країн та пожирають усе, як сарана... Ми, угорці, живемо інакше і хочемо жити інакше, — заявив Орбан, звертаючись до натовпу людей, яких, за даними ЗМІ, звозили у Будапешт автобусами.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Голова уряду Угорщини традиційно критикував ЄС за політику щодо імміграції та прав ЛГБТ, а також апелював до національної гордості та суверенітету. Орбан заявляв, що "Брюссель — не перша імперія, яка накинула оком на Угорщину".

Народи Європи сьогодні бояться, що Брюссель відбере у них свободу. ... Якщо ми хочемо зберегти свободу та суверенітет Угорщини, у нас немає вибору: ми маємо окупувати Брюссель.

Нагадаємо, Угорщина у липні перебере на себе піврічне головування в Раді ЄС.

Раніше в інтерв'ю ЗМІ Орбан заявляв, що угорське головування в Раді Євросоюзу буде "більше миротворчим", а його метою є "окупувати Брюссель".

Мій план полягає не у тому, щоб ми залишили Брюссель, а в тому, щоб його окупувати. Я не пропоную, щоб Угорщина стояла осторонь, на узбіччі, на зовнішньому колі, але щоб вона увійшла туди, представляла свої ідеали, свої цінності, свою програму та переконувала все більше країн, що це правильно.

Як Угорщина може перешкодити початку переговорів з ЄС

Польське видання RMF FM повідомляє, що наступного тижня, 19 березня, на зустрічі міністрів у справах Європи, ЄС має представити оцінку виконання Києвом трьох останніх умов, які він висунув Україні в листопаді минулого року.

Після позитивної оцінки країни ЄС можуть прийняти рішення про організацію міжурядової конференції для офіційного початку переговорів про членство України в ЄС.

Однак позитивній оцінці прогресу України хоче завадити угорський комісар Олівер Варгеї, відповідальний за розширення ЄС.

Зокрема йдеться про оцінку ухвалення Києвом нормативно-правових актів щодо захисту прав нацменшин, «деолігархізації» (переважно щодо лобізму — ред.) та боротьби з корупцією.

За інформацією RMF FM, на зустрічі послів ЄС 13 березня представник Єврокомісії може сказати, що не все робиться Україною правильно. Це питання, про яке вже говорять у кулуарах Єврокомісії.

Це дуже несправедливо. Зусилля України величезні, — каже дипломат ЄС, стверджуючи, що, незважаючи на війну, Україна виконала всі умови та прийняла всі закони, включно з тим, що стосується захисту прав меншин, якого вимагала Угорщина.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
В Угорщині заявили про нову перешкоду для зустрічі Зеленського та Орбана
Петер Сійярто
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Орбан після зустрічі з Трампом попросив його "повернутися й принести мир"
Трамп і Орбан
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Орбан заявив про бажання Трампа припинити допомогу Україні
Віктор Орбан

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?