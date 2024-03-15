Орбан порівняв ЄС з "імперськими окупантами"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову виступив з критикою ЄС та "західного світу", а також закликав прихильників допомогти йому "окупувати Брюссель" на виборах до Європарламенту, що відбудуться влітку.

Орбан закликав "окупувати Брюссель"

Орбан у промові, приуроченій до річниці угорської революції 1848 року проти правління династії Габсбургів, порівняв ЄС з імперськими окупантами, а також назвав "західний світ" джерелом безкультур'я та руйнування.

Про це повідомляє AP.

Вони починають війни, руйнують світи, перекроюють кордони країн та пожирають усе, як сарана... Ми, угорці, живемо інакше і хочемо жити інакше, — заявив Орбан, звертаючись до натовпу людей, яких, за даними ЗМІ, звозили у Будапешт автобусами. Віктор Орбан

Голова уряду Угорщини традиційно критикував ЄС за політику щодо імміграції та прав ЛГБТ, а також апелював до національної гордості та суверенітету. Орбан заявляв, що "Брюссель — не перша імперія, яка накинула оком на Угорщину".

Народи Європи сьогодні бояться, що Брюссель відбере у них свободу. ... Якщо ми хочемо зберегти свободу та суверенітет Угорщини, у нас немає вибору: ми маємо окупувати Брюссель.

Нагадаємо, Угорщина у липні перебере на себе піврічне головування в Раді ЄС.

Раніше в інтерв'ю ЗМІ Орбан заявляв, що угорське головування в Раді Євросоюзу буде "більше миротворчим", а його метою є "окупувати Брюссель".

Мій план полягає не у тому, щоб ми залишили Брюссель, а в тому, щоб його окупувати. Я не пропоную, щоб Угорщина стояла осторонь, на узбіччі, на зовнішньому колі, але щоб вона увійшла туди, представляла свої ідеали, свої цінності, свою програму та переконувала все більше країн, що це правильно. Поширити

Як Угорщина може перешкодити початку переговорів з ЄС

Польське видання RMF FM повідомляє, що наступного тижня, 19 березня, на зустрічі міністрів у справах Європи, ЄС має представити оцінку виконання Києвом трьох останніх умов, які він висунув Україні в листопаді минулого року.

Після позитивної оцінки країни ЄС можуть прийняти рішення про організацію міжурядової конференції для офіційного початку переговорів про членство України в ЄС.

Однак позитивній оцінці прогресу України хоче завадити угорський комісар Олівер Варгеї, відповідальний за розширення ЄС.

Зокрема йдеться про оцінку ухвалення Києвом нормативно-правових актів щодо захисту прав нацменшин, «деолігархізації» (переважно щодо лобізму — ред.) та боротьби з корупцією.

За інформацією RMF FM, на зустрічі послів ЄС 13 березня представник Єврокомісії може сказати, що не все робиться Україною правильно. Це питання, про яке вже говорять у кулуарах Єврокомісії.