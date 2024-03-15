Орбан порівняв ЄС з "імперськими окупантами"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову виступив з критикою ЄС та "західного світу", а також закликав прихильників допомогти йому "окупувати Брюссель" на виборах до Європарламенту, що відбудуться влітку.
Орбан закликав "окупувати Брюссель"
Орбан у промові, приуроченій до річниці угорської революції 1848 року проти правління династії Габсбургів, порівняв ЄС з імперськими окупантами, а також назвав "західний світ" джерелом безкультур'я та руйнування.
Про це повідомляє AP.
Голова уряду Угорщини традиційно критикував ЄС за політику щодо імміграції та прав ЛГБТ, а також апелював до національної гордості та суверенітету. Орбан заявляв, що "Брюссель — не перша імперія, яка накинула оком на Угорщину".
Народи Європи сьогодні бояться, що Брюссель відбере у них свободу. ... Якщо ми хочемо зберегти свободу та суверенітет Угорщини, у нас немає вибору: ми маємо окупувати Брюссель.
Нагадаємо, Угорщина у липні перебере на себе піврічне головування в Раді ЄС.
Раніше в інтерв'ю ЗМІ Орбан заявляв, що угорське головування в Раді Євросоюзу буде "більше миротворчим", а його метою є "окупувати Брюссель".
Як Угорщина може перешкодити початку переговорів з ЄС
Польське видання RMF FM повідомляє, що наступного тижня, 19 березня, на зустрічі міністрів у справах Європи, ЄС має представити оцінку виконання Києвом трьох останніх умов, які він висунув Україні в листопаді минулого року.
Після позитивної оцінки країни ЄС можуть прийняти рішення про організацію міжурядової конференції для офіційного початку переговорів про членство України в ЄС.
Однак позитивній оцінці прогресу України хоче завадити угорський комісар Олівер Варгеї, відповідальний за розширення ЄС.
Зокрема йдеться про оцінку ухвалення Києвом нормативно-правових актів щодо захисту прав нацменшин, «деолігархізації» (переважно щодо лобізму — ред.) та боротьби з корупцією.
За інформацією RMF FM, на зустрічі послів ЄС 13 березня представник Єврокомісії може сказати, що не все робиться Україною правильно. Це питання, про яке вже говорять у кулуарах Єврокомісії.
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