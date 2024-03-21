Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо кремлевскому диктатору Владимиру Путину, поздравив его с "победой" на так называемых "выборах" президента РФ.
Как и зачем Орбан продолжает искать благосклонности Путина
По информации портала Index.hu со ссылкой на пресс-секретаря Орбана Берталана Хаваси, после оглашения результатов выборов в России премьер-министр Венгрии решил отправить письмо Путину с поздравлениями в победе.
В частности, в письме Орбан выражает радость по поводу того, что отношения Венгрии и РФ якобы основываются на взаимном уважении.
Хаваси добавил, что Орбан выразил Путину желание наращивать сотрудничество между странами в областях, не ограниченных международным правом.
Чего Венгрия ожидает от России
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство его страны стремится развивать сотрудничество с Россией в секторах экономики, не попавших под западные санкции.
Венгерский министр сделал заявление сегодня, 21 марта, на брифинге по итогам очередной встречи глав МИД стран Вышеградской четверки (Польша, Словакия, Чехия и Венгрия) в Праге.
По словам Сийярто, подобную практику проводят и некоторые другие страны Запада, однако иногда это не афишируют.
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