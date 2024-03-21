Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо кремлевскому диктатору Владимиру Путину, поздравив его с "победой" на так называемых "выборах" президента РФ.

Как и зачем Орбан продолжает искать благосклонности Путина

По информации портала Index.hu со ссылкой на пресс-секретаря Орбана Берталана Хаваси, после оглашения результатов выборов в России премьер-министр Венгрии решил отправить письмо Путину с поздравлениями в победе.

В частности, в письме Орбан выражает радость по поводу того, что отношения Венгрии и РФ якобы основываются на взаимном уважении.

Венгрия стоит на стороне мира и страна убеждена, что поддержание диалога является основополагающим условием для скорейшего установления мира, — говорится в письме Орбана. Поделиться

Хаваси добавил, что Орбан выразил Путину желание наращивать сотрудничество между странами в областях, не ограниченных международным правом.

Чего Венгрия ожидает от России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство его страны стремится развивать сотрудничество с Россией в секторах экономики, не попавших под западные санкции.

Венгерский министр сделал заявление сегодня, 21 марта, на брифинге по итогам очередной встречи глав МИД стран Вышеградской четверки (Польша, Словакия, Чехия и Венгрия) в Праге.

В тех секторах, где нет санкций... на прагматичной основе, там, где это отвечает нашим национальным интересам, мы хотели бы развивать сотрудничество с Россией, — отмечает Сийярто. Поделиться

По словам Сийярто, подобную практику проводят и некоторые другие страны Запада, однако иногда это не афишируют.