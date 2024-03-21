Прем'єр-міністр Угоршини Віктор Орбан надіслав листа кремлівському диктатору Володимиру Путіну, привітавши його із “перемогою” на так званих “виборах” президента РФ.

Як та навіщо Орбан продовжує шукати прихильності Путіна

За інформацією порталу Index.hu із посиланням на прессекретаря Орбана Берталана Хавасі, після оголошення результатів “виборів” в Росії прем’єр-міністр Угорщини вирішив надіслати листа Путіну із привітаннями у “перемозі”.

Зокрема, у листі Орбан висловлює радість з приводу того, що відносини Угорщини та РФ нібито грунтуються на взаємній повазі.

Угорщина стоїть на боці миру і країна переконана, що підтримання діалогу є основоположною умовою для якнайшвидшого встановлення миру, — йдеться у листі Орбана. Поширити

Хавасі додав, що Орбан висловив Путіну бажання нарощувати співпрацю між країнами у сферах, не обмежених міжнародним правом.

Чого Угорщина очікує від Росії

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що уряд його країни прагне розвивати співпрацю з Росією у секторах економіки, які не потрапили під західні санкції.

Угорський міністр зробив відповідну заяву сьогодні, 21 березня, на брифінгу за підсумками чергової зустрічі глав МЗС країн Вишеградської четвірки (Польща, Словаччина, Чехія та Угорщина) у Празі.

У тих секторах, де немає санкцій... на прагматичній основі, там, де це відповідає нашим національним інтересам, ми хотіли б розвивати співпрацю з Росією, — зазначає Сійярто. Поширити

За словами Сійярто, подібну практику проводять і деякі інші країни Заходу, проте іноді не афішують це.