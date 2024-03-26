Вечером 26 марта тысячи венгров потребовали отставки премьер-министра страны Виктора Орбана.
Протесты в Венгрии. Что известно
Первыми против режима пророссийского политика Виктора Орбана решили выступить жители столицы страны — Будапешта.
Тысячи людей уже вышли на улицы города, хотя акция протеста только началась.
По словам журналистов, они прошли маршем от здания генеральной прокуратуры к парламенту, восклицая "Отставка, отставка".
Что интересно, многие венгры прихватили с собой факелы.
Перед людьми выступил Петер Мадяр — именно он призвал венгерский народ наконец-то свергнуть Орбана и организовал акцию протеста.
Как известно, он является одним из самых известных оппозиционных политиков и неоднократно обвинял действующую власть страны в масштабной коррупции.
Петер Мадяр публично заявил, что планирует создать собственную партию, чтобы бросить вызов Орбану на грядущих местных выборах и выборах в Европарламент в июне.
Почему на самом деле начались протесты в Венгрии
26 марта в стране вспыхнул новый громкий коррупционный скандал.
События начали стремительно развиваться после того, как Петер Мадяр опубликовал аудиозапись с голосом экс-министра юстиции Юдит Варги, которая, к слову, является его бывшей женой.
В нем чиновница правительства Орбана подтвердила сговор с целью сокрытия коррупции.
После этого Юдит Варга обвинила своего бывшего супруга в домашнем насилии во время их брака, а также заявила, что она сделала эти заявления под давлением.
Петер Мадяр все отрицает. Также он призвал венгров восстать против режима Орбана.
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