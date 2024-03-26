Протесты в Венгрии. Что известно

Первыми против режима пророссийского политика Виктора Орбана решили выступить жители столицы страны — Будапешта.

Тысячи людей уже вышли на улицы города, хотя акция протеста только началась.

По словам журналистов, они прошли маршем от здания генеральной прокуратуры к парламенту, восклицая "Отставка, отставка".

Что интересно, многие венгры прихватили с собой факелы.

Перед людьми выступил Петер Мадяр — именно он призвал венгерский народ наконец-то свергнуть Орбана и организовал акцию протеста.

Как известно, он является одним из самых известных оппозиционных политиков и неоднократно обвинял действующую власть страны в масштабной коррупции.

Петер Мадяр публично заявил, что планирует создать собственную партию, чтобы бросить вызов Орбану на грядущих местных выборах и выборах в Европарламент в июне.

Венгры, благодарю вас... за то, что вы пришли сегодня тысячами... чтобы сказать властям, что с нас хватит, — заявил венгерский оппозиционер. Поделиться

Почему на самом деле начались протесты в Венгрии

26 марта в стране вспыхнул новый громкий коррупционный скандал.

События начали стремительно развиваться после того, как Петер Мадяр опубликовал аудиозапись с голосом экс-министра юстиции Юдит Варги, которая, к слову, является его бывшей женой.

В нем чиновница правительства Орбана подтвердила сговор с целью сокрытия коррупции.

После этого Юдит Варга обвинила своего бывшего супруга в домашнем насилии во время их брака, а также заявила, что она сделала эти заявления под давлением.