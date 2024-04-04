Журналісти Bloomberg дізнались про ймовірний розмір допомоги Україні від НАТО

За інформацією журналістів видання Bloomberg, ймовірно, додаткова допомога Україні з фонду НАТО у розмірі 100 млрд доларів буде незначною.

Що відомо про ініційовану НАТО допомогу Україні

За словами неназваного співрозмовника журналістів видання з дипломатичних кол, сума розміру фонду у 100 млрд доларів у якості допомоги Україні вважатиметься занадто великою.

Співрозмовник додав, що у такому разі НАТО буде враховувати двосторонні пожертвування, які країни-члени передають Україні.

А отже, будь-яке додаткове фінансування буде незначним, — підкреслюють автори матеріалу із посиланням на власні джерела. Поширити

Що кажуть у НАТО

Глава Альянсу Єнс Столтенберг зазначив, що найближчим часом партнери по НАТО переглянуть власні запаси ППО для надання допомоги Україні у посиленні протиповітряної оборони.

Союзники розуміють, що потрібно якомога швидше посилити системи ППО. Союзники подивляться на свої запаси, чи можуть вони поставити більше своїх систем, включно з Patrio, а також запчастини до них, — підкреслив глава НАТО. Поширити

Столтенберг відзначив, що декілька союзників обіцяли найближчим часом оглянути свої запаси, втім не розкрив інших деталей.

I was pleased to meet with @SecBlinken in Brussels to express my gratitude to the United States for all of its assistance to Ukraine since the start of Russia’s full-scale aggression.



I briefed Secretary Blinken on Russia's increased air terror against Ukrainian cities and… pic.twitter.com/8WcdgBwF1D — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 4, 2024

Між тим глава МЗС України Дмитро Кулеба у Брюсселі провів зустріч із очільником Держдепу США Ентоні Блінкеном, під час якої обговорювалось пришвидшення термінів надання Україні додаткових систем ППО.

Я поінформував міністра Блінкена про посилення повітряного терору Росії проти українських міст і населених пунктів, у тому числі з використанням балістичних ракет, і закликав наших американських партнерів знайти способи якомога швидше забезпечити додаткові системи протиповітряної оборони Patriot, — підкреслив Кулеба. Поширити

Він додав, що держсекретар США Ентоні Блінкен "негайно вжив заходів, щоб відповісти взаємністю на цей заклик".

Крім того, розповів Кулеба, співрозмовники торкнулися питання розблокування фінансування пакетів оборонної допомоги для України з боку Штатів, зокрема ухвалення відповідної ініціативи у Конгресі.