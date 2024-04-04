Журналісти Bloomberg дізнались про ймовірний розмір допомоги Україні від НАТО

За інформацією журналістів видання Bloomberg, ймовірно, додаткова допомога Україні з фонду НАТО у розмірі 100 млрд доларів буде незначною.
Що відомо про ініційовану НАТО допомогу Україні
За словами неназваного співрозмовника журналістів видання з дипломатичних кол, сума розміру фонду у 100 млрд доларів у якості допомоги Україні вважатиметься занадто великою.
Співрозмовник додав, що у такому разі НАТО буде враховувати двосторонні пожертвування, які країни-члени передають Україні.
Що кажуть у НАТО
Глава Альянсу Єнс Столтенберг зазначив, що найближчим часом партнери по НАТО переглянуть власні запаси ППО для надання допомоги Україні у посиленні протиповітряної оборони.
Столтенберг відзначив, що декілька союзників обіцяли найближчим часом оглянути свої запаси, втім не розкрив інших деталей.
Між тим глава МЗС України Дмитро Кулеба у Брюсселі провів зустріч із очільником Держдепу США Ентоні Блінкеном, під час якої обговорювалось пришвидшення термінів надання Україні додаткових систем ППО.
Він додав, що держсекретар США Ентоні Блінкен "негайно вжив заходів, щоб відповісти взаємністю на цей заклик".
Крім того, розповів Кулеба, співрозмовники торкнулися питання розблокування фінансування пакетів оборонної допомоги для України з боку Штатів, зокрема ухвалення відповідної ініціативи у Конгресі.
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