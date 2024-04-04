Журналісти Bloomberg дізнались про ймовірний розмір допомоги Україні від НАТО
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Журналісти Bloomberg дізнались про ймовірний розмір допомоги Україні від НАТО

Єнс Столтенберг
Джерело:  Bloomberg

За інформацією журналістів видання Bloomberg, ймовірно, додаткова допомога Україні з фонду НАТО у розмірі 100 млрд доларів буде незначною. 

Що відомо про ініційовану НАТО допомогу Україні

За словами неназваного співрозмовника журналістів видання з дипломатичних кол, сума розміру фонду у 100 млрд доларів у якості допомоги Україні вважатиметься занадто великою.

Співрозмовник додав, що у такому разі НАТО буде враховувати двосторонні пожертвування, які країни-члени передають Україні.

А отже, будь-яке додаткове фінансування буде незначним, — підкреслюють автори матеріалу із посиланням на власні джерела.

Що кажуть у НАТО

Глава Альянсу Єнс Столтенберг зазначив, що найближчим часом партнери по НАТО переглянуть власні запаси ППО для надання допомоги Україні у посиленні протиповітряної оборони.

Союзники розуміють, що потрібно якомога швидше посилити системи ППО. Союзники подивляться на свої запаси, чи можуть вони поставити більше своїх систем, включно з Patrio, а також запчастини до них, — підкреслив глава НАТО.

Столтенберг відзначив, що декілька союзників обіцяли найближчим часом оглянути свої запаси, втім не розкрив інших деталей.

Між тим глава МЗС України Дмитро Кулеба у Брюсселі провів зустріч із очільником Держдепу США Ентоні Блінкеном, під час якої обговорювалось пришвидшення термінів надання Україні додаткових систем ППО.

Я поінформував міністра Блінкена про посилення повітряного терору Росії проти українських міст і населених пунктів, у тому числі з використанням балістичних ракет, і закликав наших американських партнерів знайти способи якомога швидше забезпечити додаткові системи протиповітряної оборони Patriot, — підкреслив Кулеба.

Він додав, що держсекретар США Ентоні Блінкен "негайно вжив заходів, щоб відповісти взаємністю на цей заклик".

Крім того, розповів Кулеба, співрозмовники торкнулися питання розблокування фінансування пакетів оборонної допомоги для України з боку Штатів, зокрема ухвалення відповідної ініціативи у Конгресі.

Ми також обговорили наступні кроки в найближчі дні та тижні, щоб розблокувати додаткову допомогу США для України, — додав глава МЗС України.

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