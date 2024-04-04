Планирует ли НАТО отправлять войска в Украину — объяснение Столтенберга
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Планирует ли НАТО отправлять войска в Украину — объяснение Столтенберга

Йенс Столтенберг
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Источник:  online.ua

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Альянс не намерен отправлять собственных военных в Украину и никогда даже не получал соответствующего запроса от Киева.

Какие у НАТО планы по Украине

У нас нет каких-либо планов по направлению натовских военных в Украину. Не было такого запроса, — отметил Столтенберг.

Глава Альянса подчеркнул, что руководство Украины обращается к партнерам по поводу получения военной поддержки для отражения агрессии преступной армии РФ и получает соответствующую поддержку.

Украинцы просят оборудование, боеприпасы и необходимое оружие. И мы им это предоставляем, — подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что НАТО намерена продолжать оказывать соответствующую поддержку Украине.

Но это не значит, что мы будем делать что-нибудь еще. Мы помогаем им защищать себя, — задал точку в вопросе введения войск НАТО в Украину Столтенберг.

Он напомнил, что Украина имеет законное право сопротивляться агрессии со стороны преступной армии РФ.

Другие государства осуждают действия Кремля, и в свою очередь вправе помогать Киеву бороться за суверенитет страны и неприкосновенность ее границ.

Так Столтенберг ответил на вопросы представителей СМИ относительно нарративов и пропагандистских упреков Кремля в якобы привлечении стран Запада в войне РФ против Украины.

Мы имеем право поддерживать Украину, помогать защищать себя и это делают союзники, подчеркнул глава Альянса.

Что в НАТО говорят о последствиях ударов украинских дронов по российским НПЗ

По информации журналистов Reuters со ссылкой на представителя НАТО, удары украинских БПЛА по НПЗ на территории РФ могли вывести из строя около 15% производственных мощностей.

С точки зрения ущерба удары, вероятно, привели к выходу из строя более 10% мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов, возможно, более 15%, — подчеркнул в комментарии журналистам издание неназванный представитель Альянса.

По его словам, в зависимости от масштаба ущерба ремонт на российских предприятиях может занять значительное время.

Я думаю, что мы видим здесь все меньше и меньше таких объектов российской энергетики, критической инфраструктуры, защищенных от потенциальных ударов, — заключил представитель Альянса.

Он также выразил мнение, что можно ожидать из-за этого "все большего и большего влияния на российскую экономику".

По подсчетам Reuters, около 14% нефтеперерабатывающих мощностей РФ были закрыты из-за атак беспилотников.

Между тем вчера РосСМИ обнародовали заявление министра энергетики РФ Николая Шульгинова о том, что поврежденные нефтеперерабатывающие заводы вернутся к нормальной работе к началу июня.

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