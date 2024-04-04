По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Альянс не намерен отправлять собственных военных в Украину и никогда даже не получал соответствующего запроса от Киева.
Какие у НАТО планы по Украине
Глава Альянса подчеркнул, что руководство Украины обращается к партнерам по поводу получения военной поддержки для отражения агрессии преступной армии РФ и получает соответствующую поддержку.
Он добавил, что НАТО намерена продолжать оказывать соответствующую поддержку Украине.
Он напомнил, что Украина имеет законное право сопротивляться агрессии со стороны преступной армии РФ.
Другие государства осуждают действия Кремля, и в свою очередь вправе помогать Киеву бороться за суверенитет страны и неприкосновенность ее границ.
Так Столтенберг ответил на вопросы представителей СМИ относительно нарративов и пропагандистских упреков Кремля в якобы привлечении стран Запада в войне РФ против Украины.
Что в НАТО говорят о последствиях ударов украинских дронов по российским НПЗ
По информации журналистов Reuters со ссылкой на представителя НАТО, удары украинских БПЛА по НПЗ на территории РФ могли вывести из строя около 15% производственных мощностей.
По его словам, в зависимости от масштаба ущерба ремонт на российских предприятиях может занять значительное время.
Он также выразил мнение, что можно ожидать из-за этого "все большего и большего влияния на российскую экономику".
По подсчетам Reuters, около 14% нефтеперерабатывающих мощностей РФ были закрыты из-за атак беспилотников.
Между тем вчера РосСМИ обнародовали заявление министра энергетики РФ Николая Шульгинова о том, что поврежденные нефтеперерабатывающие заводы вернутся к нормальной работе к началу июня.
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