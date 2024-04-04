Чи планує НАТО відправляти війська в Україну — пояснення Столтенберга

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Альянс не має намірів відправляти власних військових в Україну і ніколи навіть не отримував відповідного запиту від Києва.

Які у НАТО плани стосовно України

У нас немає якихось планів щодо направлення натівських військових до України. Не було такого запиту, — зазначив Столтенберг. Поширити

Глава Альянсу підкреслив, що керівництво України звертається до партнерів стосовно отримання військової підтримки для відбиття агресії злочинної армії РФ та отримує відповідну підтримку.

Українці просять обладнання, боєприпаси та необхідну зброю. І ми їм це надаємо, — наголосив Столтенберг. Поширити

Він додав, що НАТО має намір продовжувати надавати відповідну підтримку Україні.

Але це не означає, що ми робитимемо щось ще. Ми допомагаємо їм захищати себе, — поставив крапку у питанні введення військ НАТО в Україну Столтенберг. Поширити

Він нагадав, що Україна має законне право чинити опір агресії з боку злочинної армії РФ.

Інші держави засуджують дії Кремля, і своєю чергою мають право допомагати Києву боротися за суверенітет країни та недоторканність її кордонів.

Так Столтенберг відповів на запитання представників ЗМІ щодо наративів та пропагандистських закидів Кремля у нібито залученні країн Заходу у війні РФ проти України.

Ми маємо право підтримувати Україну, допомагати захищати себе і це роблять союзники, — підкреслив глава Альянсу. Поширити

Що у НАТО кажуть стосовно наслідків ударів українських дронів по російських НПЗ

За інформацією журналістів Reuters із посиланням на представника НАТО, удари українських БпЛА по НПЗ на території РФ могли вивести з ладу близько 15% виробничих потужностей.

З точки зору збитку, удари, ймовірно, призвели до виходу з ладу понад 10% потужностей російських нафтопереробних заводів, можливо, понад 15%, — підкреслив у коментарі журналістам видання неназваний представник Альянсу. Поширити

За його словами, залежно від масштабу збитку ремонт на російських підприємствах може зайняти "значний час".

Я думаю, що ми бачимо тут все менше і менше таких об'єктів російської енергетики, критичної інфраструктури, які захищені від потенційних ударів, — зробив висновок представник Альянсу. Поширити

Він також висловив думку, що можна очікувати через це "все більшого і більшого впливу на російську економіку".

За підрахунками Reuters, близько 14% нафтопереробних потужностей РФ були закриті через атаки безпілотників.

Між тим вчора росЗМІ оприлюднили заяву міністра енергетики РФ Миколи Шульгінова пор те, що пошкоджені нафтопереробні заводи повернуться до нормальної роботи до початку червня.