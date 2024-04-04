Чи планує НАТО відправляти війська в Україну — пояснення Столтенберга

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Альянс не має намірів відправляти власних військових в Україну і ніколи навіть не отримував відповідного запиту від Києва.
Які у НАТО плани стосовно України
Глава Альянсу підкреслив, що керівництво України звертається до партнерів стосовно отримання військової підтримки для відбиття агресії злочинної армії РФ та отримує відповідну підтримку.
Він додав, що НАТО має намір продовжувати надавати відповідну підтримку Україні.
Він нагадав, що Україна має законне право чинити опір агресії з боку злочинної армії РФ.
Інші держави засуджують дії Кремля, і своєю чергою мають право допомагати Києву боротися за суверенітет країни та недоторканність її кордонів.
Так Столтенберг відповів на запитання представників ЗМІ щодо наративів та пропагандистських закидів Кремля у нібито залученні країн Заходу у війні РФ проти України.
Що у НАТО кажуть стосовно наслідків ударів українських дронів по російських НПЗ
За інформацією журналістів Reuters із посиланням на представника НАТО, удари українських БпЛА по НПЗ на території РФ могли вивести з ладу близько 15% виробничих потужностей.
За його словами, залежно від масштабу збитку ремонт на російських підприємствах може зайняти "значний час".
Він також висловив думку, що можна очікувати через це "все більшого і більшого впливу на російську економіку".
За підрахунками Reuters, близько 14% нафтопереробних потужностей РФ були закриті через атаки безпілотників.
Між тим вчора росЗМІ оприлюднили заяву міністра енергетики РФ Миколи Шульгінова пор те, що пошкоджені нафтопереробні заводи повернуться до нормальної роботи до початку червня.
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