За словами неназваного високопосадовця НАТО у коментарі журналістам 24 каналу, скоріш за все, злочинна армія РФ не зможе провести новий масштабний наступ в Україні та захопити значні території.

У НАТО не вірять в успіх нового наступу армії РФ в Україні

Представник НАТО у розмові з журналістами підкреслив, що Росія щомісяця мобілізує на війну проти України близько 30 тис росіян.

Він також визнав, що злочинна армія РФ зберігає перевагу у кількості особового складу, боєприпасах та техніці.

Це, як підкреслив представник НАТО, дозволяє країні-агресорці продовжувати атаки, спрямовані на виснаження Збройних сил України.

При цьому, як підкреслив високопосадовець НАТО, у Росії не має ресурсів для проведення нового масштабного наступу в Україні.

Сумнівно, що російські війська зможуть досягти значного успіху в наступі цієї весни, і вони, ймовірно, не зможуть провести жодної значної наступальної операції без чергової широкомасштабної мобілізації, — наголошує представник НАТО. Поширити

Він зазначив, що безперервне постачання боєприпасів та озброєнь від партнерів наразі має ключове значення для збереження боєздатності українських військових.

При цьому Україна прискорила будівництво оборонних фортифікаційних споруд.

Що відомо про спеціальну місію НАТО для допомоги Україні

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що члени Альянсу домовились про створення спеціальної місії з допомоги Україні.

Він зазначив, що метою місії буде збільшення допомоги Україні, як військової, так і фінансової.

Це не означає, що ми йдемо на війну, але це означає, що тепер ми зможемо використовувати можливості Альянсу для координації, підготовки та планування, щоб підтримувати Україну більш скоординовано, — пояснив Сікорський. Поширити

Він також додав, що планується більше активне проведення підготовки українських військових на території Польщі.