Буданов назвал сроки и направление запланированного наступления РФ

Россия планирует провести наступательные действия в конце весны или начале лета, пытаясь продвинуться в Донецкой области.

Новое наступление РФ на Донбассе

Начальник ГУР Кирилл Буданов в интервью немецкому ARD рассказал о новом наступлении россиян.

Мы ожидаем усиления российских наступательных действий в конце весны и начале лета, особенно в районе Донбасса. Кирилл Буданов Начальник ГУР

Немного подойдут к Часовому Яру. Будут двигаться в сторону города Покровск, в стратегическом направлении Покровска. Поделиться

Буданов говорит, что не ожидает серьезных перемен на фронте, пока не начнется это русское наступление.

Ситуация достаточно сложная, но контролируемая, — говорит он. Поделиться

Вопреки оценкам разных военных экспертов, Буданов также считает возможным украинское наступление в этом году.

Однако он не говорил никаких деталей, поскольку ответственность за это лежит на Генштабе.

Зеленский оценил вероятность проведения контрнаступления ВСУ в этом году

Ранее глава государства рассказал The Washington Post, что после захвата армией РФ Авдеевки в Донецкой области, ВСУ, благодаря умелым шагам, стабилизировали ситуацию на фронте.

Зеленский подчеркнул, что в случае сохранения стабильной ситуации на фронте у Украины будет время вооружить и научить новые бригады для проведения контрнаступления в этом году.