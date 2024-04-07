Буданов назвал сроки и направление запланированного наступления РФ

Россия планирует провести наступательные действия в конце весны или начале лета, пытаясь продвинуться в Донецкой области.
Новое наступление РФ на Донбассе
Начальник ГУР Кирилл Буданов в интервью немецкому ARD рассказал о новом наступлении россиян.
Буданов говорит, что не ожидает серьезных перемен на фронте, пока не начнется это русское наступление.
Вопреки оценкам разных военных экспертов, Буданов также считает возможным украинское наступление в этом году.
Однако он не говорил никаких деталей, поскольку ответственность за это лежит на Генштабе.
Зеленский оценил вероятность проведения контрнаступления ВСУ в этом году
Ранее глава государства рассказал The Washington Post, что после захвата армией РФ Авдеевки в Донецкой области, ВСУ, благодаря умелым шагам, стабилизировали ситуацию на фронте.
Зеленский подчеркнул, что в случае сохранения стабильной ситуации на фронте у Украины будет время вооружить и научить новые бригады для проведения контрнаступления в этом году.
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