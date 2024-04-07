Буданов назвав терміни та напрямок запланованого наступу РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Буданов назвав терміни та напрямок запланованого наступу РФ

Кирило Буданов
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Джерело:  ARD

Росія планує провести наступальні дії в кінці весни або на початку літа, намагаючись просунутися у Донецькій області.

Новий наступ РФ на Донбасі

Начальник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю німецькому ARD розповів про новий наступ росіян.

Ми очікуємо посилення російських наступальних дій наприкінці весни і на початку літа, особливо в районі Донбасу.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Начальник ГУР

Трохи підсуватимуться до Часового Яру. Рухатимуться в бік міста Покровськ, у стратегічному напрямку Покровська.

Буданов каже, що не очікує серйозних змін на фронті, поки не почнеться цей російський наступ.

Ситуація досить складна, але контрольована, — каже він.

Всупереч оцінкам різних військових експертів, Буданов також вважає можливим український наступ цього року.

Однак він не казав жодних деталей, оскільки відповідальність за це лежить на Генштабі.

Зеленський оцінив ймовірність проведення контрнаступу ЗСУ цього року

Раніше глава держави розповів The Washington Post, що після захоплення армією РФ Авдіївки на Донеччині, ЗСУ, завдяки вмілим крокам, стабілізували ситуацію на фронті.

Зеленський підкреслив, що у разі збереження стабільної ситуації на фронті, в України буде час озброїти і навчити нові бригади для проведення контрнаступу цього року.

Якщо ви не будете робити кроки вперед для підготовки нового контрнаступу, Росія їх зробить. Ось чого ми навчилися в цій війні: якщо ви цього не зробите, це зробить Росія, — пояснив Зеленський.

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