Буданов назвав терміни та напрямок запланованого наступу РФ

Росія планує провести наступальні дії в кінці весни або на початку літа, намагаючись просунутися у Донецькій області.
Новий наступ РФ на Донбасі
Начальник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю німецькому ARD розповів про новий наступ росіян.
Буданов каже, що не очікує серйозних змін на фронті, поки не почнеться цей російський наступ.
Всупереч оцінкам різних військових експертів, Буданов також вважає можливим український наступ цього року.
Однак він не казав жодних деталей, оскільки відповідальність за це лежить на Генштабі.
Зеленський оцінив ймовірність проведення контрнаступу ЗСУ цього року
Раніше глава держави розповів The Washington Post, що після захоплення армією РФ Авдіївки на Донеччині, ЗСУ, завдяки вмілим крокам, стабілізували ситуацію на фронті.
Зеленський підкреслив, що у разі збереження стабільної ситуації на фронті, в України буде час озброїти і навчити нові бригади для проведення контрнаступу цього року.
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