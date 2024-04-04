Чи дійсно РФ готує новий наступ улітку — відповідь ЦПД

Росія готує новий наступ на травень-червень 2024 року: її війська намагатимуться наступати на позиції ЗСУ протягом усього літа. Але очікувані наступальні дії окупантів є передбачуваними, тож немає причин для паніки.

Чи дійсно РФ готує новий наступ улітку

За інформацією від керівника ЦПД, наступ російських військ може відбуватися на Вугледарському та Часовоярському напрямках, також ворог планує дійти до Краматорська і Слов’янська.

Паралельно вони промацують нашу оборону біля Синьківки на Куп’янському напрямку. З нашого боку зараз будуються оборонні фортифікаційні рубежі, вдається максимально стримувати ворога на Авдіївському та інших напрямках, — повідомив Коваленко. Поширити

Наступ на Харків — буде чи ні

Лейтенант також назвав фейком інформацію про ймовірний наступ росіян на Харків у кількості 350 тис. бійців, "яких не існує в природі". На такі дії в окупантів немає сил, і ніщо не підтверджує такі приготування з їхнього боку.