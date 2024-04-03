Військовий експерт Коваленко спрогнозував терміни масштабного наступу армії РФ

Великі наступальні дії на фронті в Україні Росія планує на другу половину 2024 року.
Росія готує масштабний наступ на Сході України
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко переконаний, що російські окупанти готуються до комплексних наступальних дій у другій половині 2024 року
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Експерт також пояснив, що зараз окупанти намагаються створити буфер безпеки для своїх військ біля Іванівського.
Зеленський заявив про майбутній наступ росіян на фронті
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія може розпочати новий наступ в Україні наприкінці травня або в червні цього року
Про це він сказав у інтерв’ю CBS News.
Зеленський наголосив, що Україні потрібна допомога партнерів, оскільки очікується, що РФ може розпочати новий великий наступ у державі наприкінці травня або в червні.
Президент розповів, що Росія в "артилерійській війні на виснаження" має перевагу за рахунок вогневих засобів із більшою дальністю ураження.
І в Бахмуті, і в Авдіївці, і в Лисичанську, і в Соледарі і так далі було справді важко боротися з противником, чия артилерія може стріляти на 20 з гаком кілометрів, а (наша, — ред.) артилерія — 20 з мінусом.
Також Зеленський зауважив, що зазвичай, коли росіяни атакують українські села й знищують їх, вони намагаються їх окупувати.
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