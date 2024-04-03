Військовий експерт Коваленко спрогнозував терміни масштабного наступу армії РФ

Великі наступальні дії на фронті в Україні Росія планує на другу половину 2024 року.

Росія готує масштабний наступ на Сході України

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко переконаний, що російські окупанти готуються до комплексних наступальних дій у другій половині 2024 року

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Якщо говорити про можливості російських окупаційних військ, то протягом 2024 року вони дійсно планують перейти в наступ. Ймовірно, у другій половині року. Те, що ми сьогодні можемо спостерігати біля Часового Яру, ще не пік їхніх наступальних можливостей. Саме на другу половину 2024 року вони планують влаштувати як мінімум дві наступальні операції — на Часів Яр та Купʼянськ. Другорядною ціллю для них буде лінія від Марʼїнки на Вугледар. Також вони спробують просуватись в Запорізькій області. Зокрема, в районі Роботиного Олександр Коваленко Військовий експерт

Експерт також пояснив, що зараз окупанти намагаються створити буфер безпеки для своїх військ біля Іванівського.

Сьогодні окупанти біля Часового Яру намагаються сформувати умови для великого наступу. Зокрема, захоплення Іванівського, Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. Особливо це стосується Кліщіївки та Андріївки, адже таким чином вони намагаються створити для себе буфер безпеки для свого південного флангу з Іванівського. Поширити

Зеленський заявив про майбутній наступ росіян на фронті

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія може розпочати новий наступ в Україні наприкінці травня або в червні цього року

Про це він сказав у інтерв’ю CBS News.

Зеленський наголосив, що Україні потрібна допомога партнерів, оскільки очікується, що РФ може розпочати новий великий наступ у державі наприкінці травня або в червні.

А перед цим нам потрібно не тільки підготуватися, нам потрібно не тільки стабілізувати ситуацію, тому що партнери іноді дуже раді, що ми стабілізуємо ситуацію. Володимир Зеленський Президент України

Президент розповів, що Росія в "артилерійській війні на виснаження" має перевагу за рахунок вогневих засобів із більшою дальністю ураження.

І в Бахмуті, і в Авдіївці, і в Лисичанську, і в Соледарі і так далі було справді важко боротися з противником, чия артилерія може стріляти на 20 з гаком кілометрів, а (наша, — ред.) артилерія — 20 з мінусом.

Також Зеленський зауважив, що зазвичай, коли росіяни атакують українські села й знищують їх, вони намагаються їх окупувати.