Военный эксперт Коваленко спрогнозировал сроки масштабного наступления армии РФ

Большие наступательные действия на фронте России Россия планирует на вторую половину 2024 года.
Россия готовит масштабное наступление на востоке Украины
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко убежден, что российские оккупанты готовятся к комплексным наступательным действиям во второй половине 2024 года.
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
Эксперт также пояснил, что сейчас оккупанты пытаются создать буфер безопасности для своих войск возле Ивановского.
Зеленский заявил о предстоящем наступлении россиян на фронте
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия может начать новое наступление в Украине в конце мая или в июне этого года
Об этом он сказал в интервью CBS News.
Зеленский подчеркнул, что Украине необходима помощь партнеров, поскольку ожидается, что РФ может начать новое большое наступление в государстве в конце мая или в июне.
Президент рассказал, что у России в "артиллерийской войне на истощение" есть преимущество за счет огневых средств с большей дальностью поражения.
И в Бахмуте, и в Авдеевке, и в Лисичанске, и в Соледаре и так далее было трудно бороться с противником, чья артиллерия может стрелять на 20 с лишним километров, а (наша, — ред.) артиллерия — 20 с минусом.
Также Зеленский заметил, что обычно, когда россияне атакуют украинские села и уничтожают их, они пытаются их оккупировать.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-