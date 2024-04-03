Военный эксперт Коваленко спрогнозировал сроки масштабного наступления армии РФ

Россия готовит масштабное наступление на востоке Украины

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко убежден, что российские оккупанты готовятся к комплексным наступательным действиям во второй половине 2024 года.

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

Если говорить о возможностях российских оккупационных войск, то в течение 2024 они действительно планируют перейти в наступление. Вероятно, во второй половине года. То, что мы сегодня можем наблюдать у Временного Яра, еще не пик их наступательных возможностей. Именно на вторую половину 2024 года они планируют устроить как минимум две наступательные операции — на Часов Яр и Купянск. Второстепенной целью для них будет линия от Марьинки на Угледар. Также они попытаются продвигаться в Запорожской области. В частности, в районе Роботиного Александр Коваленко Военный эксперт

Эксперт также пояснил, что сейчас оккупанты пытаются создать буфер безопасности для своих войск возле Ивановского.

Сегодня оккупанты возле Временного Яра пытаются сформировать условия для большого наступления. В частности, захваты Ивановского, Богдановки, Клищиевки и Андреевки. Особенно это касается Клещиевки и Андреевки, ведь таким образом они пытаются создать для себя буфер безопасности своего южного фланга с Ивановского. Поделиться

Зеленский заявил о предстоящем наступлении россиян на фронте

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия может начать новое наступление в Украине в конце мая или в июне этого года

Об этом он сказал в интервью CBS News.

Зеленский подчеркнул, что Украине необходима помощь партнеров, поскольку ожидается, что РФ может начать новое большое наступление в государстве в конце мая или в июне.

А перед этим нам нужно не только подготовиться, нам нужно не только стабилизировать ситуацию, потому что партнеры иногда очень рады, что мы стабилизируем ситуацию. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент рассказал, что у России в "артиллерийской войне на истощение" есть преимущество за счет огневых средств с большей дальностью поражения.

И в Бахмуте, и в Авдеевке, и в Лисичанске, и в Соледаре и так далее было трудно бороться с противником, чья артиллерия может стрелять на 20 с лишним километров, а (наша, — ред.) артиллерия — 20 с минусом.

Также Зеленский заметил, что обычно, когда россияне атакуют украинские села и уничтожают их, они пытаются их оккупировать.