Военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко подчеркнул, что вероятное наступление преступной армии РФ летом этого года будет не самым плохим сценарием для Украины.
Россия рискует при проведении масштабного наступления в Украине летом этого года
Мусиенко подчеркнул, что самым плохим сценарием для Украины было бы аккумулирование российскими оккупантами всех своих сил для проведения наступления осенью.
Он отметил, что российская преступная армия стремится потянуть время к осени для полноценного укомплектования двух новых армий, о которых говорил глава минобороны страны-агрессорки Сергей Шойгу.
Мусиенко подчеркнул, что речь идет о 250-300 тысячном контингенте.
Он добавил, что очень маловероятно, что российские оккупанты успеют укомплектовать эти армии до 1 июня.
Что известно о рисках на поле боя
Мусиенко отметил, что в настоящее время российские оккупанты пытаются совершить прорыв обороны ВСУ на двух участках фронта.
Он предупредил о росте угрозы для Угледара.
Однако Мусиенко признает тактические успехи врага по отдельным направлениям фронта.
Он также обратил внимание, что в настоящее время практически никто не говорит об угрозе для Угледара.
По его оценкам, российским оккупантам, несмотря на многочисленное преимущество, не удается прорвать линию обороны украинских военных.
Аналитик также развеял фейк о том, что якобы все украинские средства ПВО сейчас сосредоточены вокруг Киева.
Он обратил внимание, что в последнее время количество ударов вражескими КАБами несколько уменьшилось, хотя обильных сообщений по поводу сбития самолетов РФ Украина также не видит.
Он также подчеркнул, что партнеры наконец-то начали оказывать Украине поддержку в виде артиллерийских боеприпасов.
По его словам, именно через Россия начала активно распространять фейки о якобы подготовке к наступлению на Харьков.
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