Почему Украине не стоит бояться наступления армии РФ летом - объяснение аналитика
Категория
Украина
Дата публикации

Почему Украине не стоит бояться наступления армии РФ летом - объяснение аналитика

Уничтоженная техника армии РФ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко подчеркнул, что вероятное наступление преступной армии РФ летом этого года будет не самым плохим сценарием для Украины.

Россия рискует при проведении масштабного наступления в Украине летом этого года

Мусиенко подчеркнул, что самым плохим сценарием для Украины было бы аккумулирование российскими оккупантами всех своих сил для проведения наступления осенью.

В какой-то степени то, что российские войска сейчас идут ва-банк и на риск такой существенный — это для нас еще не самый плохой сценарий. Худший для нас — это если бы они сейчас все эти силы начали аккумулировать на осень. Взяли сейчас паузу и готовились более тщательно, — объясняет аналитик.

Он отметил, что российская преступная армия стремится потянуть время к осени для полноценного укомплектования двух новых армий, о которых говорил глава минобороны страны-агрессорки Сергей Шойгу.

Мусиенко подчеркнул, что речь идет о 250-300 тысячном контингенте.

Он добавил, что очень маловероятно, что российские оккупанты успеют укомплектовать эти армии до 1 июня.

Им нужно время до октября примерно. Вот тогда бы они действительно планировали какие-то другие действия, но они спешат. Потому что думают, что у Украины не будет поддержки, — отметил аналитик.

Что известно о рисках на поле боя

Мусиенко отметил, что в настоящее время российские оккупанты пытаются совершить прорыв обороны ВСУ на двух участках фронта.

Он предупредил о росте угрозы для Угледара.

Есть позиции, которые вообще невозможно было удерживать уже. Если мы берем Авдеевское направление, это невозможно было реализовать, потому что у врага преобладающие высоты и держаться там было сложно. Поэтому отошли несколько дальше, и сейчас продвижение российских войск удается приостанавливать, — подчеркивает аналитик.

Однако Мусиенко признает тактические успехи врага по отдельным направлениям фронта.

В некоторых направлениях у врага есть тактические успехи. Это действительно так, мы видим это на Бахмутском направлении, где пытаются выйти на Час Яр, пытаются они прорваться и на Лиманском направлении, но их там сдерживают достаточно мощно, — подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание, что в настоящее время практически никто не говорит об угрозе для Угледара.

Там противник пытается развить движение в направлении Курахово. Но может случиться так, что они захотят с северного фланга атаковать и там пытаться зажимать наши позиции. Потому что Угледар так расположен, что с юга оккупированы территории, с востока тоже, а теперь они пытаются еще с севера обходить через Курахово, — объясняет аналитик.

По его оценкам, российским оккупантам, несмотря на многочисленное преимущество, не удается прорвать линию обороны украинских военных.

Аналитик также развеял фейк о том, что якобы все украинские средства ПВО сейчас сосредоточены вокруг Киева.

Он обратил внимание, что в последнее время количество ударов вражескими КАБами несколько уменьшилось, хотя обильных сообщений по поводу сбития самолетов РФ Украина также не видит.

Это подсказка такова тем, кто очень часто любит говорить, что все ПВО в Киеве и прикрывает только столицу. На самом деле это не так. Средства ПВО прикрывают и всю линию фронта, которая у нас есть, подчеркнул Мусиенко.

Он также подчеркнул, что партнеры наконец-то начали оказывать Украине поддержку в виде артиллерийских боеприпасов.

По его словам, именно через Россия начала активно распространять фейки о якобы подготовке к наступлению на Харьков.

Почему, когда Украина получает где-то усиление, подкрепление, Россия включает пропаганду о том, что пойдет на Харьков, начинают обстреливать Сумщину? То есть они смещают фокус внимания. Для России важно сейчас сорвать ротации, которые могут происходить, чтобы все наши силы были дислоцированы на северо-востоке, — объясняет аналитик.

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