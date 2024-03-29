В ЦПД предупредили о фейках РФ на фоне попытки нового наступления

Российские оккупанты готовят масштабную кампанию по дезинформации украинцев и дискредитации ВСУ на фоне попытки нового наступления в мае-июне.

Что известно о новых фейках РФ

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Он рассказал, что захватчики будут стремиться внушить, что ВСУ не то, что "не способны дойти до границ 1991 года, но даже удержать то, что есть". Параллельно с этим можно слышать и предложения по договоренностям.

оккупанты будут распространять фейки о бунтах в украинской армии. По словам Коваленко, они придумывают разные истории о бунтах офицерского состава против нового главнокомандующего.

Там очень богатая плеяда фейков, — объяснил специалист. Поделиться

За основу кампании россияне будут принимать определенные события на фронте и в тылу ВСУ, будут "раздувать" настоящие масштабы причиненного ущерба. Коваленко обратил внимание на недавние удары по украинским областям и оперативное распространение дезинформации по поводу российских наступлений.

Удар КАБом по Харькову — за этим сразу же облако, что 350 тысяч не существует, но которые пойдут в Харьков. Удар по Сумщине — за этим облако, что там есть 100 тысяч людей, соберутся и пойдут на Сумы, — добавил Коваленко. Поделиться

Россия готовит новое наступление на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил вероятную дату наступления РФ на фронте Украины.

Об этом он рассказал в интервью репортеру Чарли Д'Агата для CBS News.

По словам президента, ситуацию на фронте удалось стабилизировать с приближающейся весной. Однако зимние месяцы были довольно тяжелыми.

Мы стабилизировали ситуацию. Она лучше, чем была два-три месяца назад, когда у нас был большой дефицит артиллерийских боеприпасов, разных видов оружия. Мы совершенно не видели большого, огромного контрнаступления со стороны России... Они не имели успеха. Поделиться

Он отметил, что Россия смогла полностью уничтожить некоторые города и деревни в Украине. А украинские военные не готовы защищаться от другого великого российского наступления, которое ожидается где-нибудь в конце мая или в июне.

А к этому нам нужно не только подготовиться, нам нужно не только стабилизировать ситуацию, потому что партнеры иногда очень радуются, что мы стабилизировали ситуацию. Нет, я говорю, что нам нужна помощь сейчас.

В этой артиллерийской войне истощение России имеет преимущество не только благодаря большему количеству огневых средств, но и благодаря большей дальности их поражения.