У ЦПД попередили про фейки РФ на тлі спроби нового наступу

Російські окупанти готують масштабну кампанію з дезінформації українців і дискредитації ЗСУ на тлі спроби нового наступу в травні-червні.
Що відомо про нові фейки РФ
Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
Він розповів, що загарбники прагнутимуть навіяти, що ЗСУ не те, що "не здатні дійти до кордонів 1991 року, а й навіть утримати те, що є". Паралельно з цим можна чути й пропозиції щодо домовленостей.
Окупанти поширюватимуть фейки про бунти в українській армії. Зі слів Коваленка, вони вигадують різні історії про бунти офіцерського складу проти нового головнокомандувача.
За основу кампанії росіяни братимуть певні події на фронті та в тилу ЗСУ, "роздуватимуть" справжні масштаби заподіяної шкоди. Коваленко звернув увагу на нещодавні удари по українських областях та оперативне поширення дезінформації стосовно російських наступів.
Росія готує новий наступ на фронті
Президент України Володимир Зеленський озвучив імовірну дату наступу РФ на фронті в Україні.
Про це Зеленський розказав у інтерв’ю репортеру Чарлі Д'Агата для CBS News.
За словами президента, ситуацію на фронті вдалось стабілізувати з наближенням весни. Однак, зимові місяці були досить тяжкими.
Він зауважив, що Росія змогла повністю знищити деякі міста та села в Україні. А українські військові не готові захищатися від іншого великого російського наступу, який очікується десь наприкінці травня або в червні.
А до цього нам потрібно не тільки підготуватися, нам потрібно не тільки стабілізувати ситуацію, тому що партнери іноді дуже радіють, що ми стабілізували ситуацію. Ні, я кажу, що нам потрібна допомога зараз.
У цій артилерійській війні на виснаження Росія має перевагу не лише завдяки більшій кількості вогневих засобів, але й завдяки більшій дальності їхнього ураження.
У Бахмуті, Авдіївці, Лисичанську, Соледарі і так далі було дуже важко боротися з противником.
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