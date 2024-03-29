У ЦПД попередили про фейки РФ на тлі спроби нового наступу

Російські окупанти готують масштабну кампанію з дезінформації українців і дискредитації ЗСУ на тлі спроби нового наступу в травні-червні.

Що відомо про нові фейки РФ

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Він розповів, що загарбники прагнутимуть навіяти, що ЗСУ не те, що "не здатні дійти до кордонів 1991 року, а й навіть утримати те, що є". Паралельно з цим можна чути й пропозиції щодо домовленостей.

Окупанти поширюватимуть фейки про бунти в українській армії. Зі слів Коваленка, вони вигадують різні історії про бунти офіцерського складу проти нового головнокомандувача.

Там дуже багата плеяда фейків, — пояснив фахівець. Поширити

За основу кампанії росіяни братимуть певні події на фронті та в тилу ЗСУ, "роздуватимуть" справжні масштаби заподіяної шкоди. Коваленко звернув увагу на нещодавні удари по українських областях та оперативне поширення дезінформації стосовно російських наступів.

Удар КАБом по Харкову — за цим одразу ж хмара, що 350 тисяч, яких не існує, але які підуть до Харкова. Удар по Сумщині — за цим хмара, що там є 100 тисяч людей якихось, які зберуться і підуть на Суми, — додав Коваленко. Поширити

Росія готує новий наступ на фронті

Президент України Володимир Зеленський озвучив імовірну дату наступу РФ на фронті в Україні.

Про це Зеленський розказав у інтерв’ю репортеру Чарлі Д'Агата для CBS News.

За словами президента, ситуацію на фронті вдалось стабілізувати з наближенням весни. Однак, зимові місяці були досить тяжкими.

Ми стабілізували ситуацію. Вона краща, ніж була два-три місяці тому, коли у нас був великий дефіцит артилерійських боєприпасів, різних видів зброї. Ми абсолютно не бачили великого, величезного контрнаступу з боку Росії... Вони не мали успіху. Поширити

Він зауважив, що Росія змогла повністю знищити деякі міста та села в Україні. А українські військові не готові захищатися від іншого великого російського наступу, який очікується десь наприкінці травня або в червні.

А до цього нам потрібно не тільки підготуватися, нам потрібно не тільки стабілізувати ситуацію, тому що партнери іноді дуже радіють, що ми стабілізували ситуацію. Ні, я кажу, що нам потрібна допомога зараз.

У цій артилерійській війні на виснаження Росія має перевагу не лише завдяки більшій кількості вогневих засобів, але й завдяки більшій дальності їхнього ураження.