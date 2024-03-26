Заступник командира 3-ої ОШБр Максим Жорін зазначив, що злочинна армія РФ на тлі теракту у підмосковному ТЦ “Крокус Сіті Хол” за вказівками з Кремля намагатиметься посилити наступ на сході України.
Де слід очікувати масштабного наступу армії РФ
Жорін підкреслив, що окупаційна армія РФ продовжить віддавати пріоритет веденню наступу на сході України, намагаючись при цьому не дати українським військовим просунутись на півдні.
Він додав, що із цією метою країна-агресорка, йомовірно, вдасться до розширення сухопутного коридору на окупованих територіях півдня України.
Російських окупантів не хвилюють втрати.
При цьому Жорін зазначив, що командування злочинної армії РФ не дуже хвилюють втрати особового складу.
Військовий додав, що для російських окупантів такі жервти є припустимими навіть за потреби взяти невеликий населений пункт.
Заступник командира 3-ої ОШБр Максим Жорін прогнозує, що Кремль кине для досягнення конкретних цілей на фронті все, що має в наявності.
При цьому він зазначив, що Росія має достатнью кількість і людського і технічного ресурсу.
Водночас військовий попередив, що українцям не варто забувати про ще одну загрозу — спільний кордон з Росією. Як мінімум варто турбуватися про Харківську та Сумську області, вважає він.
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