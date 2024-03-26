Заступник командира 3-ої ОШБр Максим Жорін зазначив, що злочинна армія РФ на тлі теракту у підмосковному ТЦ “Крокус Сіті Хол” за вказівками з Кремля намагатиметься посилити наступ на сході України.

Де слід очікувати масштабного наступу армії РФ

Жорін підкреслив, що окупаційна армія РФ продовжить віддавати пріоритет веденню наступу на сході України, намагаючись при цьому не дати українським військовим просунутись на півдні.

На сьогоднішній день пріоритетним напрямком для наступальних дій РФ є Східний. Критично важливо для кацапів не допустити нашого просування на Півдні. Навіть на Сході вони можуть дозволити собі десь провалитись, проте на Півдні будь-яке наше просування для них несе велику загрозу, — пояснює Жорін. Поширити

Він додав, що із цією метою країна-агресорка, йомовірно, вдасться до розширення сухопутного коридору на окупованих територіях півдня України.

Російських окупантів не хвилюють втрати.

При цьому Жорін зазначив, що командування злочинної армії РФ не дуже хвилюють втрати особового складу.

Якщо не вистачило 50 тис загиблими, вони покладуть більше без проблем, — підкреслює Жорін. Поширити

Військовий додав, що для російських окупантів такі жервти є припустимими навіть за потреби взяти невеликий населений пункт.

Заступник командира 3-ої ОШБр Максим Жорін прогнозує, що Кремль кине для досягнення конкретних цілей на фронті все, що має в наявності.

При цьому він зазначив, що Росія має достатнью кількість і людського і технічного ресурсу.