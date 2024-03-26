Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин отметил, что преступная армия РФ на фоне теракта в подмосковном ТЦ "Крокус Сити Холл" по указаниям из Кремля будет пытаться усилить наступление на востоке Украины.
Где следует ожидать масштабного наступления армии РФ
Жорин подчеркнул, что оккупационная армия РФ продолжит отдавать приоритет ведению наступления на востоке Украины, пытаясь при этом не дать украинским военным продвинуться на юге.
Он добавил, что с этой целью страна-агрессорка, по всей вероятности, прибегнет к расширению сухопутного коридора на оккупированных территориях юга Украины.
Российских окупантов не волнуют потери.
При этом Жорин отметил, что командование преступной армии РФ не слишком волнует потери личного состава.
Военный добавил, что для российских оккупантов такие жертвы допустимы даже при необходимости взять небольшой населенный пункт.
Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин прогнозирует, что Кремль бросит для достижения конкретных целей на фронте все, что имеется в наличии.
При этом он отметил, что у России достаточное количество и человеческого и технического ресурса.
В то же время военный предупредил, что украинцам не стоит забывать еще об одной угрозе — общей границе с Россией. Как минимум следует беспокоиться о Харьковской и Сумской областях, считает он.
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