Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин отметил, что преступная армия РФ на фоне теракта в подмосковном ТЦ "Крокус Сити Холл" по указаниям из Кремля будет пытаться усилить наступление на востоке Украины.

Где следует ожидать масштабного наступления армии РФ

Жорин подчеркнул, что оккупационная армия РФ продолжит отдавать приоритет ведению наступления на востоке Украины, пытаясь при этом не дать украинским военным продвинуться на юге.

На сегодняшний день приоритетным направлением для наступательных действий РФ является Восточное. Критически важно для кацапов не допустить нашего продвижения на Юге. Даже на Востоке они могут позволить себе где-нибудь провалиться, однако на Юге любое наше продвижение для них несет большую угрозу, — объясняет Жорин. Поделиться

Он добавил, что с этой целью страна-агрессорка, по всей вероятности, прибегнет к расширению сухопутного коридора на оккупированных территориях юга Украины.

Российских окупантов не волнуют потери.

При этом Жорин отметил, что командование преступной армии РФ не слишком волнует потери личного состава.

Если не хватило 50 тыс. погибшими, они положат больше без проблем, — подчеркивает Жорин. Поделиться

Военный добавил, что для российских оккупантов такие жертвы допустимы даже при необходимости взять небольшой населенный пункт.

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин прогнозирует, что Кремль бросит для достижения конкретных целей на фронте все, что имеется в наличии.

При этом он отметил, что у России достаточное количество и человеческого и технического ресурса.