Армия РФ в течение недели выпустила по Украине более тысячи ракет и дронов — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ в течение недели выпустила по Украине более тысячи ракет и дронов — Зеленский

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
Читати українською

Президент Владимир Зеленский отметил, что в течение этой недели преступная армия РФ во время массированных ракетно-бомбовых ударов по Украине использовала более тысячи ракет, авиабомб и дронов.

Страна агрессор еженедельно совершает террор против Украины

За эту неделю, с понедельника и по сей день, российские террористы применили почти 190 ракет разных типов и почти 140 "шахедов". Еще почти 700 управляемых авиабомб

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства отметил, что с начала полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину ни одной недели не обошлось без террора со стороны кремлевских захватчиков.

И мы делаем все возможное, чтобы наш вполне справедливый ответ на этот террор оккупационный контингент чувствовал так же — каждую неделю, каждый день, — отметил Зеленский.

Он также поблагодарил защитников и защитниц украинского неба.

Всем воинам мобильных огневых групп, нашей авиации, ПВО Сухопутных войск, всем специалистам нашей РЭБ. Спасибо за каждую сбитую ракету, за каждый сбитый "шахед", — подчеркнул глава государства.

Президент также добавил, что воздушная защита Украины нуждается в значительном усилении.

Мы работаем над этим со всеми партнерами, чьи решения могут изменить характер этой войны и обезопасить наши города и деревни от террора. Но уже сейчас, по крайней мере, часть ракет и большинство "шахедов" наши воины сбивают, — заверил Зеленский.

Зеленский сообщил о продолжающейся работе по ликвидации последствий массированных ударов преступной армии РФ.

Я благодарен всем, кто работает без перерыва в Харькове, чтобы вернуть людям электричество и тепло. Ситуация очень сложная. Более 200 тыс. абонентов — квартир и домов — в городе Харькове и в одном из районов области без стабильного электроснабжения, действуют достаточно жесткие графики по электричеству. Местные власти, все службы, правительство четко понимают термины и техническую основу для нормализации ситуации. В других регионах поставки электричества всем потребителям возобновлены, — подчеркнул президент.

Зеленский о прогрессе в переговорах с партнерами

Глава государства подчеркнул, что на этой неделе страны ЕС приняли решение о фонде помощи Украине в размере 5 млрд евро.

Он также отметил новый транш макрофина от ЕС в размере 4,5 млрд. евро.

МВФ есть решение о новом транше, почти 900 миллионов долларов. Канада — 2 миллиарда канадских долларов макрофина, прямой бюджетной поддержки, — отметил глава государства.

Есть хорошие результаты и в отношении пакетов оборонной поддержки — есть и полученные пакеты, и объявлены новые. Это артиллерия, дроны, бронетехника. Также я только что говорил с Премьер-министром Испании Санчесом. И по ПВО для Украины — нам нужно больше систем. Мы говорили и о нашем взаимодействии с Испанией на двустороннем уровне и в европейских институциях. Я благодарен Испании за неизменную поддержку и неизменную нашу общую уверенность, что жизнь должна победить, — подчеркнул президент.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала Украину более 60 "шахедами" и почти 90 ракетами — Зеленский
Владимир Зеленский
дснс
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский встретился с главой Минобороны Дании. О чем говорили
Офис Президента Украины
Зеленский встретился с главой Минобороны Дании. О чем говорили
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Это уже было. Зеленский впервые отреагировал на теракт в Москве — видео
Офис Президента Украины
Владимир Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?