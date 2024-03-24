Президент Владимир Зеленский отметил, что в течение этой недели преступная армия РФ во время массированных ракетно-бомбовых ударов по Украине использовала более тысячи ракет, авиабомб и дронов.

Страна агрессор еженедельно совершает террор против Украины

За эту неделю, с понедельника и по сей день, российские террористы применили почти 190 ракет разных типов и почти 140 "шахедов". Еще почти 700 управляемых авиабомб Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства отметил, что с начала полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину ни одной недели не обошлось без террора со стороны кремлевских захватчиков.

И мы делаем все возможное, чтобы наш вполне справедливый ответ на этот террор оккупационный контингент чувствовал так же — каждую неделю, каждый день, — отметил Зеленский. Поделиться

Он также поблагодарил защитников и защитниц украинского неба.

Всем воинам мобильных огневых групп, нашей авиации, ПВО Сухопутных войск, всем специалистам нашей РЭБ. Спасибо за каждую сбитую ракету, за каждый сбитый "шахед", — подчеркнул глава государства. Поделиться

Президент также добавил, что воздушная защита Украины нуждается в значительном усилении.

Мы работаем над этим со всеми партнерами, чьи решения могут изменить характер этой войны и обезопасить наши города и деревни от террора. Но уже сейчас, по крайней мере, часть ракет и большинство "шахедов" наши воины сбивают, — заверил Зеленский. Поделиться

Зеленский сообщил о продолжающейся работе по ликвидации последствий массированных ударов преступной армии РФ.

Я благодарен всем, кто работает без перерыва в Харькове, чтобы вернуть людям электричество и тепло. Ситуация очень сложная. Более 200 тыс. абонентов — квартир и домов — в городе Харькове и в одном из районов области без стабильного электроснабжения, действуют достаточно жесткие графики по электричеству. Местные власти, все службы, правительство четко понимают термины и техническую основу для нормализации ситуации. В других регионах поставки электричества всем потребителям возобновлены, — подчеркнул президент. Поделиться

Зеленский о прогрессе в переговорах с партнерами

Глава государства подчеркнул, что на этой неделе страны ЕС приняли решение о фонде помощи Украине в размере 5 млрд евро.

Он также отметил новый транш макрофина от ЕС в размере 4,5 млрд. евро.

МВФ есть решение о новом транше, почти 900 миллионов долларов. Канада — 2 миллиарда канадских долларов макрофина, прямой бюджетной поддержки, — отметил глава государства.