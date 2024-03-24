Президент Владимир Зеленский отметил, что в течение этой недели преступная армия РФ во время массированных ракетно-бомбовых ударов по Украине использовала более тысячи ракет, авиабомб и дронов.
Страна агрессор еженедельно совершает террор против Украины
Глава государства отметил, что с начала полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину ни одной недели не обошлось без террора со стороны кремлевских захватчиков.
Он также поблагодарил защитников и защитниц украинского неба.
Президент также добавил, что воздушная защита Украины нуждается в значительном усилении.
Зеленский сообщил о продолжающейся работе по ликвидации последствий массированных ударов преступной армии РФ.
Зеленский о прогрессе в переговорах с партнерами
Глава государства подчеркнул, что на этой неделе страны ЕС приняли решение о фонде помощи Украине в размере 5 млрд евро.
Он также отметил новый транш макрофина от ЕС в размере 4,5 млрд. евро.
МВФ есть решение о новом транше, почти 900 миллионов долларов. Канада — 2 миллиарда канадских долларов макрофина, прямой бюджетной поддержки, — отметил глава государства.
Больше по теме
- Категория
-
Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
-
Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
-
Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-