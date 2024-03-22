Зеленский встретился с главой Минобороны Дании. О чем говорили

Президент Владимир Зеленский сегодня, 22 марта, провел встречу с находящимся в нашей стране с визитом главой Минобороны Дании Троэльсом Люндом Поульсеном.

Зеленский встретился с главой Минобороны Дании

Во время встречи Зеленский и глава Минобороны Дании осудили последние массированные ракетные обстрелы Россией территории Украины и подчеркнули необходимость усиления украинского ПВО.

Была обсуждена подготовка к проведению данско-украинской конференции оборонных индустрий и перспективы налаживания прямого взаимодействия между компаниями ВПК двух стран и совместного производства вооружений.

Также на встрече обсуждалось сотрудничество в рамках артиллерийской и авиационной коалиций и тренировка украинских пилотов на самолетах F-16, которые Дания и другие партнеры готовятся передать Украине.

Помощь от Дании

Напомним, еще в феврале этого года премьер-министр Дании Мэтт Фредериксен заявила, что ее страна решила предоставить Украине всю свою артиллерию.

Также она призвала западные страны передать украинским защитникам оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые они пока не используют.