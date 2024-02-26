Дания закрыла расследование подрыва "Северных потоков"

Что известно о расследовании Дании по подрыву "Северных потоков"

Результаты расследования показали, что в деле о подрыве на "Северных потоках" имела место "преднамеренная диверсия". Однако нет достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в Дании.

Расследование проводили полиция Дании вместе со Службой безопасности и разведки. На протяжении всего расследования датские власти сотрудничали с соответствующими иностранными партнерами. Расследование было «сложным и всесторонним».

Служба безопасности и разведки Дании будет продолжать следить за развитием ситуации.

Что известно о подрыве "Северных потоков"

26 сентября 2022 года в трубопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, повлекшие массовые утечки газа. Неприкосновенной осталась только одна из четырех нитей газопровода.

Западные медиа писали, что Россия законсервирует Северные потоки, поскольку не собирается их ремонтировать после аварий.

Власти США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии. Россия считает, что во взрывах заинтересованы США и их союзники. Западные и российские медиа писали о разных версиях — начиная от диверсии самих россиян и заканчивая причастностью Украины. Президент Владимир Зеленский отрицал причастность Украины к диверсиям .

НАТО официально заявило, что повреждения на Северных потоках были следствием "сознательных диверсионных действий". Сейсмологи заявили, что в зонах утечки были зафиксированы подводные взрывы. Шведские спецслужбы впоследствии подтвердили факт диверсии по трубопроводам «Северный поток».

Недавно Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции. Расследование продолжит Германия.