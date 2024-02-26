Данія закрила розслідування підриву "Північних потоків"

Прокуратура Данії завершила розслідування вибухів на “Північних потоках”. Розслідування закрили через нестачу підстав для порушення кримінальної справи.
Що відомо про розслідування Данії щодо підриву “Північних потоків”
Результати розслідування показали, що в справі про підрив на “Північних потоках” мала місце “навмисна диверсія”. Однак немає достатніх підстав для порушення кримінальної справи в Данії.
Розслідування проводили поліція Данії разом зі Службою безпеки та розвідки. Протягом усього розслідування данська влада співпрацювала з відповідними іноземними партнерами. Розслідування було «складним і всебічним».
Служба безпеки та розвідки Данії продовжить стежити за розвитком ситуації.
Що відомо про підрив “Північних потоків”
26 вересня 2022 року в трубопроводах “Північний потік — 1” та “Північний потік — 2”, які пролягають дном Балтійського моря від росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу.
Західні медіа писали, що Росія законсервує “Північні потоки”, оскільки не збирається їх ремонтувати після аварій.
Влади США, Великої Британії і ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Росія вважає, що у вибухах зацікавлені США та їхні союзники. Західні й російські медіа писали про різні версії — починаючи від диверсії самих росіян і закінчуючи причетністю України. Президент Володимир Зеленський заперечував причетність України до диверсій.
НАТО офіційно заявило, що пошкодження на Північних потоках були наслідком "свідомих диверсійних дій". Сейсмологи заявили, що в зонах витоку було зафіксовано підводні вибухи. Шведські спецслужби згодом підтвердили факт диверсії трубопроводами «Північний потік».
Нещодавно Швеція закрила розслідування підриву “Північного потоку” через відсутність юрисдикції. Розслідування продовжить Німеччина.
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