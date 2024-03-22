Зеленський зустрівся з главою Міноборони Данії. Про що говорили

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 22 березня, провів зустріч із главою Міноборони Данії Троельсом Люндом Поульсеном, який перебуває в нашій країні з візитом.

Зеленський зустрівся з главою Міноборони Данії

Під час зустрічі Зеленський і очільник Міноборони Данії засудили останні масовані ракетні обстріли Росією території України та наголосили на нагальній необхідності посилення української ППО.

Було обговорено підготовку до проведення дансько-української конференції оборонних індустрій та перспективи налагодження прямої взаємодії між компаніями ВПК двох країн і спільного виробництва озброєнь.

Також на зустрічі обговорювали співпрацю в рамках артилерійської та авіаційної коаліцій і тренування українських пілотів на літаках F-16, які Данія та інші партнери готуються передати Україні.

Допомога від Данії

Нагадаємо, ще в лютому цього року прем'єр-міністр Данії Метт Фредеріксен заявила, що її країна вирішила надати Україні всю свою артилерію.

Також вона закликала західні країни передати українським захисникам зброю, боєприпаси, системи ППО, які вони поки що не використовують.