Президент Володимир Зеленський зазначив, що протягом цього тижня злочинна армія РФ під час масованих ракетно-бомбових ударів по Україні використала більше тисячі ракет, авіабомб та дронів.
Країна агресор щотижня вчиняє терор проти України
Глава держави зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну жодного тижня не обійшлося без терору збоку кремлівських загарбників.
Він також подякував захисникам та захисницям українського неба.
Президент також додав, що повітряний захист України потребує значного посилення.
Зеленський повідомив про триваючу роботу з ліквідації наслідків масованих ударів злочинної армії РФ.
Зеленський про прогрес у переговорах з партнерами
Глава держави підкреслив, що цього тижня країни ЄС ухвалили рішення щодо фонду допомоги Україні у розмірі 5 млрд євро.
Він також відзначив новий транш макрофіну від ЄС у розмірі 4,5 млрд євро.
МВФ — є рішення про новий транш, майже 900 мільйонів доларів. Канада — є 2 мільярди канадських доларів макрофіну, прямої бюджетної підтримки, — зазначив глава держави.
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