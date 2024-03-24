Армія РФ протягом тижня випустила по Україні більше тисячі ракет та дронів — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ протягом тижня випустила по Україні більше тисячі ракет та дронів — Зеленський

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що протягом цього тижня злочинна армія РФ під час масованих ракетно-бомбових ударів по Україні використала більше тисячі ракет, авіабомб та дронів. 

Країна агресор щотижня вчиняє терор проти України

За цей тиждень, від понеділка й до сьогодні, російські терористи застосували майже 190 ракет різних типів та майже 140 "шахедів". Ще майже 700 керованих авіабомб

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну жодного тижня не обійшлося без терору збоку кремлівських загарбників.

І ми робимо все можливе, щоб нашу цілком справедливу відповідь на цей терор окупаційний контингент відчував так само — кожного тижня, кожного дня, — зазначив Зеленський.

Він також подякував захисникам та захисницям українського неба.

Усім воїнам мобільних вогневих груп, нашої авіації, ППО Сухопутних військ, усім фахівцям нашої РЕБ. Дякую за кожну збиту ракету, за кожен збитий "шахед”, — наголосив глава держави.

Президент також додав, що повітряний захист України потребує значного посилення.

Ми працюємо над цим з усіма партнерами, чиї рішення можуть змінити характер цієї війни та убезпечити наші міста й села від терору. Але вже зараз принаймні частину ракет і більшість "шахедів" наші воїни збивають, — запевнив Зеленський.

Зеленський повідомив про триваючу роботу з ліквідації наслідків масованих ударів злочинної армії РФ.

Я вдячний усім, хто працює без перерви в Харкові, щоб повернути людям електрику й тепло. Ситуація дуже складна. Понад 200 тис абонентів — квартир і будинків — у місті Харкові та в одному з районів області без стабільного електропостачання, діють доволі жорсткі графіки щодо електрики. Місцева влада, усі служби, уряд чітко розуміють терміни й технічну основу для нормалізації ситуації. В інших регіонах постачання електрики всім споживачам відновлено, — наголосив президент.

Зеленський про прогрес у переговорах з партнерами

Глава держави підкреслив, що цього тижня країни ЄС ухвалили рішення щодо фонду допомоги Україні у розмірі 5 млрд євро.

Він також відзначив новий транш макрофіну від ЄС у розмірі 4,5 млрд євро.

МВФ — є рішення про новий транш, майже 900 мільйонів доларів. Канада — є 2 мільярди канадських доларів макрофіну, прямої бюджетної підтримки, — зазначив глава держави.

Є хороші результати і щодо пакетів оборонної підтримки — є й отримані пакети, і оголошені нові. Це артилерія, дрони, бронетехніка. Також щойно я говорив із Прем’єр-міністром Іспанії Санчесом. І щодо ППО для України — нам потрібно більше систем. Ми говорили й про нашу взаємодію з Іспанією на двосторонньому рівні та у європейських інституціях. Я вдячний Іспанії за незмінну підтримку та незмінну нашу спільну впевненість, що життя обов’язково має перемогти, — наголосив президент.

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