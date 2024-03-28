Подготовка РФ к наступлению на Харьков является частью масштабной ИПСО против Украины — ЦПД

Информация о подготовке россиян к наступлению на Харьков является частью вражеской кампании пропаганды страха и не соответствует действительности.

Зачем РФ распространяет ложную информацию о наступлении на Харьков

Как отмечает ЦПИ, у РФ нет ресурсов для наступления на Харьков.

Все их басни о готовности к окружению города рассчитаны на внутреннюю и внешнюю аудиторию и являются частью кампании «пропаганда страха», — отмечает руководитель ЦПИ СНБО, лейтенант Андрей Коваленко. Поделиться

Центр отмечает, что враг сейчас способен только на террор Харькова обстрелами, но использует это для устрашения новым наступлением.

Разговоры о 350 тысячах военных, которых они хотят набрать для этой задачи, угрозы Соловьева — пока только разговоры. Это ИПСО. Сейчас враг способен лишь обстреливать и терроризировать город, и под этот террор он адаптирует нарративы о наступлении, которое невозможно. Но враг всегда пугает наступлениями, пользуясь обстрелами, — добавляет Коваленко и отмечает, что Силы обороны давно готовы ко всем возможным угрозам. Поделиться

Что говорят эксперты о слухах относительно плана россиян о захвате Харькова

Вероятная наступательная операция российских войск по захвату Харькова будет иметь серьезные проблемы как для российских сил, ответственных за ее проведение, так и для общей российской кампании в Украине. Пока признаков подготовки такой операции войсками агрессора отсутствуют.

Аналитики ISW отмечают, что российская наступательная операция по окружению Харькова была бы чрезвычайно амбициозным проектом. Для этого россиянам нужны длительные передвижения по открытой местности, которых они не проводили с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов назвал информацию росСМИ о подготовке скрытой мобилизации для окружения Харькова очередной враждебной ИПСО.

В феврале тогдашний начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш рассказал о том, что формирование мощной группировки россиян для повторного наступления на Харьков не фиксируется.