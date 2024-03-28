Підготовка РФ до наступу на Харків є частиною масштабної ІПСО проти України — ЦПД

Інформація щодо підготовки росіян до наступу на Харків є частиною ворожої кампанії “пропаганди страху” та не відповідає дійсності.

Для чого РФ поширює неправдиву інформацію щодо наступу на Харків

Як зазначає ЦПД, у РФ немає ресурсів для наступу на Харків.

Усі їхні байки про готовність до оточення міста розраховані на внутрішню та зовнішню аудиторію, і є частиною кампанії «пропаганда страху, — зазначає керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко. Поширити

Центр наголошує, що ворог зараз здатен лише на терор Харкова обстрілами, але використовує це для залякування новим наступом.

Розмови про 350 тисяч військових, яких вони хочуть набрати для цієї задачі, погрози Соловйова — поки лише розмови. Це ІПсО. Зараз ворог здатен лише обстрілювати і тероризувати місто, і під цей терор він адаптує наративи про наступ, який неможливий. Але ворог завжди лякає наступами, користуючись обстрілами, — додає Коваленко та наголошує, що Сили оборони давно готові до всіх можливих загроз. Поширити

Що кажуть експерти про чутки щодо плану росіян про захоплення Харкова

Ймовірна наступальна операція російських військ для захоплення Харкова, матиме серйозні проблеми як для російських сил, відповідальних за її проведення, так і для загальної російської кампанії в Україні. Наразі ознак підготовки такої операції військами агресора відсутні.

Аналітики ISW зазначають, що російська наступальна операція з оточення Харкова була б надзвичайно амбітним проектом. Для цього росіянам потрібні тривалі пересування відкритою місцевістю, яких вони не проводили з початку повномасштабного вторгнення

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов назвав інформацію росЗМІ про підготовку прихованої мобілізації для оточення Харкова черговою ворожою ІПСО.

У лютому тодішній начальник прес-служби оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Ілля Євлаш розповів про те, що формування потужного угрупування росіян для повторного наступу на Харків не фіксується.