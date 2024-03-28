Зеленский назвал вероятную дату попыток нового наступления армии РФ

Россия готовит новое наступление на фронте — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил вероятную дату наступления РФ на фронте Украины.

Об этом Зеленский рассказал в интервью репортеру Чарли Д'Агата для CBS News.

По словам президента, ситуацию на фронте удалось стабилизировать с приближающейся весной. Однако зимние месяцы были довольно тяжелыми.

Мы стабилизировали ситуацию. Она лучше, чем была два-три месяца назад, когда у нас был большой дефицит артиллерийских боеприпасов, разных видов оружия. Мы совершенно не видели большого, огромного контрнаступления со стороны России... Они не имели успеха. Владимир Зеленский Президент Украины

Он отметил, что Россия смогла полностью уничтожить некоторые города и деревни в Украине. А украинские военные не готовы защищаться от другого великого российского наступления, которое ожидается где-нибудь в конце мая или в июне.

А к этому нам нужно не только подготовиться, нам нужно не только стабилизировать ситуацию, потому что партнеры иногда очень радуются, что мы стабилизировали ситуацию. Нет, я говорю, что нам нужна помощь сейчас.

В этой артиллерийской войне истощение России имеет преимущество не только благодаря большему количеству огневых средств, но и благодаря большей дальности их поражения.

В Бахмуте, Авдеевке, Лисичанске, Соледаре и так далее было очень тяжело сражаться с противником. Поделиться

Победа Украины в войне с РФ ослабит Путина

Победа Украины в войне с Россией ослабит диктатора Владимира Путина, однако, если наша страна проиграет, он не остановится на достигнутом. Война может прийти и в Европу и в США.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News.

На вопрос, можно ли выиграть войну пока Путин у власти, Зеленский признал, что это будет огромным вызовом.

При этом он отметил, что победа в войне "село за селом" ослабит российского диктатора и предупредил, что если Украина проиграет, Путин не остановится на достигнутом.

Для него (Путина — ред.) мы являемся сателлитом Российской Федерации. Сейчас это мы, потом Казахстан, потом страны Балтии, потом Польша, потом Германия. Не менее половины Германии.

По его мнению, Путин полон решимости восстановить бывший Советский Союз в его имперской славе и географических границах.

Даже завтра ракеты могут улететь в любое государство. Эта агрессия и армия Путина могут прийти в Европу, и тогда граждане Соединенных Штатов, солдаты Соединенных Штатов, будут вынуждены защищать Европу, потому что они являются членами НАТО. Поделиться

Назвав вторжение России в Украину войной "против демократии, ценностей и всего мира", Зеленский отметил, что, "возможно, некоторые на Западе устали слышать это послание, но устали только те, кто не воюет, кто не знает, что такое война, и кто никогда не терял своих детей.

США помогают Украине, и мы благодарны за их поддержку, эту многостороннюю поддержку, но война не идет в Соединенных Штатах. Владимир Зеленский Президент Украины

Однако, по его словам, война может очень быстро прийти в Европу и США.

80-е годы, а затем конец 90-х — он (Путин — ред.) никогда не простит этого. Он верит в это. Нам не нужно менять его мнение. Нам нужно изменить его. Нам нужно его заменить", — подчеркнул Зеленский, допустив, что Путин затаил оскорбление из-за распада мира, существовавшего до Холодной войны.

Главные тезисы интервью Зеленского