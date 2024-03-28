Зеленский назвал вероятную дату попыток нового наступления армии РФ

Украинские военные смогли стабилизировать ситуацию на фронте. Однако, возможно, Россия готовит новое наступление.
Россия готовит новое наступление на фронте — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил вероятную дату наступления РФ на фронте Украины.
Об этом Зеленский рассказал в интервью репортеру Чарли Д'Агата для CBS News.
По словам президента, ситуацию на фронте удалось стабилизировать с приближающейся весной. Однако зимние месяцы были довольно тяжелыми.
Он отметил, что Россия смогла полностью уничтожить некоторые города и деревни в Украине. А украинские военные не готовы защищаться от другого великого российского наступления, которое ожидается где-нибудь в конце мая или в июне.
А к этому нам нужно не только подготовиться, нам нужно не только стабилизировать ситуацию, потому что партнеры иногда очень радуются, что мы стабилизировали ситуацию. Нет, я говорю, что нам нужна помощь сейчас.
В этой артиллерийской войне истощение России имеет преимущество не только благодаря большему количеству огневых средств, но и благодаря большей дальности их поражения.
Победа Украины в войне с РФ ослабит Путина
Победа Украины в войне с Россией ослабит диктатора Владимира Путина, однако, если наша страна проиграет, он не остановится на достигнутом. Война может прийти и в Европу и в США.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News.
На вопрос, можно ли выиграть войну пока Путин у власти, Зеленский признал, что это будет огромным вызовом.
При этом он отметил, что победа в войне "село за селом" ослабит российского диктатора и предупредил, что если Украина проиграет, Путин не остановится на достигнутом.
Для него (Путина — ред.) мы являемся сателлитом Российской Федерации. Сейчас это мы, потом Казахстан, потом страны Балтии, потом Польша, потом Германия. Не менее половины Германии.
По его мнению, Путин полон решимости восстановить бывший Советский Союз в его имперской славе и географических границах.
Назвав вторжение России в Украину войной "против демократии, ценностей и всего мира", Зеленский отметил, что, "возможно, некоторые на Западе устали слышать это послание, но устали только те, кто не воюет, кто не знает, что такое война, и кто никогда не терял своих детей.
Однако, по его словам, война может очень быстро прийти в Европу и США.
80-е годы, а затем конец 90-х — он (Путин — ред.) никогда не простит этого. Он верит в это. Нам не нужно менять его мнение. Нам нужно изменить его. Нам нужно его заменить", — подчеркнул Зеленский, допустив, что Путин затаил оскорбление из-за распада мира, существовавшего до Холодной войны.
Главные тезисы интервью Зеленского
На востоке Украины мы стабилизировали ситуацию насколько это было возможно, она лучше, чем несколько месяцев назад.
Начинаем готовить бригады к важным для нас действиям.
Россияне могут пойти в наступление в конце мая — начале июня.
В декабре у нас были почти нулевые остатки артснарядов, был амуниционный кризис.
В начале этого года нам где-то помогло собственное производство дронов разных радиусов и мощности. Затем и США, и европейские партнеры помогли с ракетами для ПВО.
Авдеевку не было сил держать, было нечем.
Десятки миллиардов долларов помощи США никогда не заходили в Украину, к нам приходит амуниция. Более 75% остается в США на производствах.
5-7 систем Patriot способны защитить индустриальные платформы Украины.
Уже [российские] ракеты залетают на территорию независимой Польши… И все говорят: "Если что-то, то мы будем защищать". «Мы» в моем понимании — это НАТО. НАТО — это солдаты США. Поэтому война очень быстро придет [в страны НАТО].
Без помощи США мы проигрываем. Не в один день. Но мы потеряем какую-то часть своих территорий. А возвращать территории — это терять своих людей. И люди важнее.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-