Авиаудар РФ по Харькову. Зеленский озвучил количество пострадавших

По меньшей мере, 19 человек пострадали в результате российского авиаудара по Харькову, среди них дети. Известно об одном погибшем.
Зеленский об авиаударе РФ по Харькову
Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении говорил о террористическом акте России против мирных жителей Харькова.
По его словам, по меньшей мере 19 человек пострадали, в том числе дети. В частности, девочка 2022 года рождения, мальчик 2023 года.
Он отметил, что «укрепление украинского ПВО, ускорение предоставления Украине F-16 — это жизненно важные задачи».
Этому нет и не может быть никаких рациональных объяснений — почему «петриоты», которых в мире достаточно, до сих пор не закрывают небо Харькова и других наших городов и общин, страдающих российскими террористами. Каждый день работаем ради того, чтобы дать больше защиты жизни наших людей, нашей Украины.
От российской атаки на Харьков пострадало 19 человек
Российская Федерация при обстреле Харькова днем 27 марта попала по жилым застройкам.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
По его данным, в результате обстрела погиб гражданский мужчина 59 лет.
Также пострадали женщины от 21 до 92. Они получили травмы легкой и средней степени. Из них пять получили медпомощь на месте без дальнейшей госпитализации.
Были госпитализированы 55 и 60-летние мужчины со средними повреждениями.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-