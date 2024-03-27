Авиаудар РФ по Харькову. Зеленский озвучил количество пострадавших

По меньшей мере, 19 человек пострадали в результате российского авиаудара по Харькову, среди них дети. Известно об одном погибшем.

Зеленский об авиаударе РФ по Харькову

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении говорил о террористическом акте России против мирных жителей Харькова.

Харьков. Российский террор против города приобретает особую подлость. Попытки загнать более миллиона человек в блекаут, постоянные удары ракет и «Шахедов». Теперь — авиабомбы. Просто по обычной улице, по домам, школе, обычной гражданской инфраструктуре. В настоящее время известно об одном погибшем. Мои соболезнования родным и близким. Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, по меньшей мере 19 человек пострадали, в том числе дети. В частности, девочка 2022 года рождения, мальчик 2023 года.

Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Все службы работают на месте попадания, и я благодарен всем, кто изо дня в день спасает для Харькова нормальную жизнь. Поделиться

Он отметил, что «укрепление украинского ПВО, ускорение предоставления Украине F-16 — это жизненно важные задачи».

Этому нет и не может быть никаких рациональных объяснений — почему «петриоты», которых в мире достаточно, до сих пор не закрывают небо Харькова и других наших городов и общин, страдающих российскими террористами. Каждый день работаем ради того, чтобы дать больше защиты жизни наших людей, нашей Украины.

От российской атаки на Харьков пострадало 19 человек

Российская Федерация при обстреле Харькова днем 27 марта попала по жилым застройкам.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

По его данным, в результате обстрела погиб гражданский мужчина 59 лет.

Также были госпитализированы 13 человек. Среди четверых детей: младшему мальчику всего 3 месяца, одной девушке почти 2 года, еще одной девочке 9, а самый старший из них — подросток 13 лет. Дети с травмами средней степени. Им оказали помощь в больнице и уже выписали. Поделиться

Также пострадали женщины от 21 до 92. Они получили травмы легкой и средней степени. Из них пять получили медпомощь на месте без дальнейшей госпитализации.