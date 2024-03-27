Авіаудар РФ по Харкову. Зеленський озвучив кількість постраждалих

Щонайменше 19 людей постраждали внаслідок російського авіаудару по Харкову, серед них діти. Відомо про одного загиблого.

Зеленський про авіаудар РФ по Харкову

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірному відеозверненні говорив про терористичний акт Росії проти мирних жителів Харкова.

Харків. Російський терор проти міста набуває особливої підлості. Намагання загнати понад мільйон людей у блекаут, постійні удари ракет і «Шахедів». Тепер — авіабомби. Просто по звичайній вулиці, по будинках, школі, звичайній цивільній інфраструктурі. На цей час відомо про одного загиблого. Мої співчуття рідним та близьким. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, щонайменше 19 людей постраждали, серед них діти. Зокрема, дівчинка 2022 року народження, хлопчик 2023 року народження.

Усім постраждалим надається необхідна допомога. Всі служби працюють на місці влучання, і я вдячний усім, хто день за днем рятує для Харкова нормальне життя. Поширити

Він наголосив, що «зміцнення української ППО, прискорення надання Україні F-16 — це життєво важливі завдання».

Цьому немає і не може бути жодних раціональних пояснень — чому «петріоти», яких у світі достатньо, досі не закривають небо Харкова та інших наших міст і громад, які страждають від російських терористів. Щодня працюємо заради того, щоб дати більше захисту життя наших людей, нашої України.

Від російської атаки на Харків постраждало 19 людей

Російська Федерація під час обстрілу Харкова вдень 27 березня поцілила по житлових забудовах.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

За його даними, в результаті обстрілу загинув цивільний чоловік 59 років.

Також було госпіталізовано 13 людей. Серед четверо дітей: наймолодшому хлопчику всього лише 3 місяці, одній дівчині майже 2 роки, ще одній дівчинці 9, а найстарший з них — підліток 13 років. Діти з травмами середнього ступеня. Їм надали допомогу в лікарні та вже виписали. Поширити

Також постраждали жінки від 21 до 92. Вони зазнали травм легкого та середнього ступеня. З них п'ять отримали меддопомогу на місці без подальшої госпіталізації.