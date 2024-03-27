Авіаудар РФ по Харкову. Зеленський озвучив кількість постраждалих

Щонайменше 19 людей постраждали внаслідок російського авіаудару по Харкову, серед них діти. Відомо про одного загиблого.
Зеленський про авіаудар РФ по Харкову
Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірному відеозверненні говорив про терористичний акт Росії проти мирних жителів Харкова.
За його словами, щонайменше 19 людей постраждали, серед них діти. Зокрема, дівчинка 2022 року народження, хлопчик 2023 року народження.
Він наголосив, що «зміцнення української ППО, прискорення надання Україні F-16 — це життєво важливі завдання».
Цьому немає і не може бути жодних раціональних пояснень — чому «петріоти», яких у світі достатньо, досі не закривають небо Харкова та інших наших міст і громад, які страждають від російських терористів. Щодня працюємо заради того, щоб дати більше захисту життя наших людей, нашої України.
Від російської атаки на Харків постраждало 19 людей
Російська Федерація під час обстрілу Харкова вдень 27 березня поцілила по житлових забудовах.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.
За його даними, в результаті обстрілу загинув цивільний чоловік 59 років.
Також постраждали жінки від 21 до 92. Вони зазнали травм легкого та середнього ступеня. З них п'ять отримали меддопомогу на місці без подальшої госпіталізації.
Було госпіталізовано 55 та 60-річних чоловіків з середніми ушкодженнями.
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