Зеленський назвав імовірну дату спроб нового наступу армії РФ

Українські військові змогли стабілізувати ситуацію на фронті. Однак, ймовірно, Росія готує новий наступ.
Росія готує новий наступ на фронті — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський озвучив імовірну дату наступу РФ на фронті в Україні.
Про це Зеленський розказав у інтерв’ю репортеру Чарлі Д'Агата для CBS News.
За словами президента, ситуацію на фронті вдалось стабілізувати з наближенням весни. Однак, зимові місяці були досить тяжкими.
Він зауважив, що Росія змогла повністю знищити деякі міста та села в Україні. А українські військові не готові захищатися від іншого великого російського наступу, який очікується десь наприкінці травня або в червні.
А до цього нам потрібно не тільки підготуватися, нам потрібно не тільки стабілізувати ситуацію, тому що партнери іноді дуже радіють, що ми стабілізували ситуацію. Ні, я кажу, що нам потрібна допомога зараз.
У цій артилерійській війні на виснаження Росія має перевагу не лише завдяки більшій кількості вогневих засобів, але й завдяки більшій дальності їхнього ураження.
Перемога України у війні з РФ послабить Путіна
Перемога України у війні з Росією послабить диктатора Володимира Путіна, однак якщо наша країна програє, він не зупиниться на досягнутому. Війна може прийти й у Європу, і у США.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News.
Відповідаючи на питання, чи можна виграти війну поки Путін при владі, Зеленський визнав, що це буде величезним викликом.
При цьому він зазначив, що перемога у війні "село за селом" послабить російського диктатора, і попередив, що якщо Україна програє, Путін не зупиниться на досягнутому.
Для нього (Путіна — ред.) ми є сателітом Російської Федерації. На даний момент це ми, потім Казахстан, потім країни Балтії, потім Польща, потім Німеччина. Щонайменше половина Німеччини.
На його думку, Путін сповнений рішучості відновити колишній Радянський Союз у його імперській славі та географічних кордонах.
Назвавши вторгнення Росії в Україну війною "проти демократії, цінностей і всього світу", Зеленський зазначив, що, "можливо, дехто на Заході втомився чути це послання, але втомилися лише ті, хто не воює, хто не знає, що таке війна, і хто ніколи не втрачав своїх дітей".
Однак, за його словами, війна може дуже швидко прийти в Європу та США.
80-ті роки, а потім кінець 90-х — він (Путін — ред.) ніколи не пробачить цього. Він вірить у це. Нам не потрібно змінювати його думку. Нам потрібно змінити його самого. Нам потрібно його замінити", — наголосив Зеленський, припустивши, що Путін затаїв образу через розпад світу, який існував до Холодної війни.
Головні тези інтерв’ю Зеленського
На сході України ми стабілізували ситуацію наскільки це було можливо, вона краща, ніж кілька місяців тому.
Починаємо готувати бригади до важливих для нас дій.
Росіяни можуть піти у наступ наприкінці травня — на початку червня.
У грудні у нас були майже нульові залишки артснарядів, була амуніційна криза.
На початку цього року нам десь допомогло власне виробництво дронів різних радіусів та потужності. Потім і США, і європейські партнери допомогли з ракетами для ППО.
Авдіївку не було сил тримати, не було чим.
Десятки мільярдів доларів допомоги США ніколи не заходили в Україну, до нас приходить амуніція. Понад 75% залишається у США на виробництвах.
5-7 систем Patriot здатні захистити індустріальні платформи України.
Вже [російські] ракети залітають на територію незалежної Польщі… І всі кажуть: «Якщо щось, то ми будемо захищати». «Ми» в моєму розумінні — це НАТО. НАТО — це солдати США. Тому війна дуже швидко прийде [до країн НАТО].
Без допомоги США ми програємо. Не за один день. Але ми втратимо якусь частину своїх територій. А повертати території — це втрачати своїх людей. І люди важливіші.
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