Зеленський назвав імовірну дату спроб нового наступу армії РФ

Росія готує новий наступ на фронті — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський озвучив імовірну дату наступу РФ на фронті в Україні.

Про це Зеленський розказав у інтерв’ю репортеру Чарлі Д'Агата для CBS News.

За словами президента, ситуацію на фронті вдалось стабілізувати з наближенням весни. Однак, зимові місяці були досить тяжкими.

Ми стабілізували ситуацію. Вона краща, ніж була два-три місяці тому, коли у нас був великий дефіцит артилерійських боєприпасів, різних видів зброї. Ми абсолютно не бачили великого, величезного контрнаступу з боку Росії... Вони не мали успіху. Володимир Зеленський Президент України

Він зауважив, що Росія змогла повністю знищити деякі міста та села в Україні. А українські військові не готові захищатися від іншого великого російського наступу, який очікується десь наприкінці травня або в червні.

А до цього нам потрібно не тільки підготуватися, нам потрібно не тільки стабілізувати ситуацію, тому що партнери іноді дуже радіють, що ми стабілізували ситуацію. Ні, я кажу, що нам потрібна допомога зараз.

У цій артилерійській війні на виснаження Росія має перевагу не лише завдяки більшій кількості вогневих засобів, але й завдяки більшій дальності їхнього ураження.

У Бахмуті, Авдіївці, Лисичанську, Соледарі і так далі було дуже важко боротися з противником. Поширити

Перемога України у війні з РФ послабить Путіна

Перемога України у війні з Росією послабить диктатора Володимира Путіна, однак якщо наша країна програє, він не зупиниться на досягнутому. Війна може прийти й у Європу, і у США.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News.

Відповідаючи на питання, чи можна виграти війну поки Путін при владі, Зеленський визнав, що це буде величезним викликом.

При цьому він зазначив, що перемога у війні "село за селом" послабить російського диктатора, і попередив, що якщо Україна програє, Путін не зупиниться на досягнутому.

Для нього (Путіна — ред.) ми є сателітом Російської Федерації. На даний момент це ми, потім Казахстан, потім країни Балтії, потім Польща, потім Німеччина. Щонайменше половина Німеччини.

На його думку, Путін сповнений рішучості відновити колишній Радянський Союз у його імперській славі та географічних кордонах.

Навіть завтра ракети можуть полетіти до будь-якої держави. Ця агресія й армія Путіна можуть прийти в Європу, і тоді громадяни Сполучених Штатів, солдати Сполучених Штатів, будуть змушені захищати Європу, тому що вони є членами НАТО. Поширити

Назвавши вторгнення Росії в Україну війною "проти демократії, цінностей і всього світу", Зеленський зазначив, що, "можливо, дехто на Заході втомився чути це послання, але втомилися лише ті, хто не воює, хто не знає, що таке війна, і хто ніколи не втрачав своїх дітей".

США допомагають Україні, і ми вдячні за їхню підтримку, за цю багатосторонню підтримку, але війна не йде в Сполучених Штатах. Володимир Зеленський Президент України

Однак, за його словами, війна може дуже швидко прийти в Європу та США.

80-ті роки, а потім кінець 90-х — він (Путін — ред.) ніколи не пробачить цього. Він вірить у це. Нам не потрібно змінювати його думку. Нам потрібно змінити його самого. Нам потрібно його замінити", — наголосив Зеленський, припустивши, що Путін затаїв образу через розпад світу, який існував до Холодної війни.

Головні тези інтерв’ю Зеленського