Зеленський представив нового керівника Служби зовнішньої розвідки Іващенка — відео

Президент Володимир Зеленський представив нового голову Служби зовнішньої розвідки. На цю посаду призначили бойового генерала Олега Іващенка.

Зеленский озвучив головні завдання нового керівника СЗР України

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, в умовах війни головна ціль України — знищувати окупантів, а також зміцнювати зв'язки зі світом, зокрема, не лише з партнерами в Європі та Північній Америці. На думку президента, присутність України у світі має стати глобальною.

Також Зеленський назвав завдання для нового очільника Служби зовнішньої розвідки:

перше, за словами президента, — це присутність української розвідка скрізь, де представлені інтереси держави;

друге — присутність у країнах, де є вплив путінської системи;

третє — розширення присутності у тих країнах, де відбувається конкуренція ключових глобальних сил;

четверте — зосередження уваги на документуванні матеріалів;

п'яте — непублічна діяльність зовнішньої розвідки, особливо, за словами президента, що стосується агентурної мережі.

Зі свого боку новий очільник Служби зовнішньої розвідки України подякував за довіру.

Як військова людина усвідомлюю весь рівень відповідальності перед Президентом, державою та українським народом. Визначені вами завдання є пріоритетними для Служби, для розвідувальної діяльності. Вірю в колектив Служби зовнішньої розвідки, — зазначив Олег Іващенко. Поширити

Що відомо про Олега Іващенка

Генерал-лейтенант Олег Іващенко раніше обіймав посаду першого заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони України — заступника начальника Генштабу ЗСУ.

Олега Іващенка 31 березня 2022 року було нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Олег Іващенко ( фото — president.gov.ua)