Президент Владимир Зеленский представил нового главу Службы внешней разведки. На эту должность был назначен боевой генерал Олег Иващенко.

Зеленский озвучил главные задачи нового руководителя СВР Украины

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, в условиях войны главная цель Украины — уничтожать окупантов, а также укреплять связи с миром, в частности, не только с партнерами в Европе и Северной Америке. По мнению президента, присутствие Украины в мире должно стать глобальным.

Также Зеленский назвал задачу для нового руководителя Службы внешней разведки:

первое, по словам президента, — это присутствие украинской разведки везде, где представлены интересы государства;

второе — присутствие в странах, где есть влияние путинской системы;

третье — расширение присутствия в тех странах, где происходит конкуренция ключевых глобальных сил;

четвертое — сосредоточение внимания на документировании материалов;

пятое — непубличная деятельность внешней разведки, особенно по словам президента, что касается агентурной сети.

Со своей стороны, новый руководитель Службы внешней разведки Украины поблагодарил за доверие.

Как военный человек осознаю весь уровень ответственности перед Президентом, государством и украинским народом. Определенные вами задачи приоритетны для Службы, для разведывательной деятельности. Верю в коллектив Службы внешней разведки, — отметил Олег Иващенко. Поделиться

Что известно об Олеге Иващенко

Генерал-лейтенант Олег Иващенко ранее занимал должность первого заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Украины — заместителя начальника Генштаба ВСУ.

Олег Иващенко 31 марта 2022 года был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Олег Иващенко ( фото — president.gov.ua)