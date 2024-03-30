Військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко підкреслив, що ймовірний наступ злочинної армії РФ влітку цього року буде не найгіршим сценарієм для України.

Росія ризикує у разі проведення масштабного наступу в Україні влітку цього року

Мусієнко підкреслив, що найгіршим сценарієм для України було б акумулювання російськими окупантами всіх своїх сил для проведення наступу восени.

Певною мірою те, що російські війська зараз йдуть ва-банк і на ризик такий суттєвий — це для нас ще не найгірший сценарій. Найгірший для нас — це якби вони зараз ці всі сили почали акумулювати на осінь. Взяли зараз паузу і готувалися ретельніше, — пояснює аналітик. Поширити

Він зазначив, що російська злочинна армія прагне потягнути час до осені для повноцінного укомплектування двох нових армій, про які казав глава міноборони країни-агресорки Сергій Шойгу.

Мусієнко підкреслив, що мова йде про 250-300 тисячний контингент.

Він додав, що дуже малоймовірно, що російські окупанти встигнуть укомплектувати ці армії до 1 червня.

Їм потрібен час до жовтня приблизно. От тоді б вони дійсно планували якісь би інші дії, але ж вони поспішають. Тому що думають, що Україна не буде мати підтримки, — зазначив аналітик. Поширити

Що відомо про ризики на полі бою

Мусієнко зазначив, що наразі російські окупанти намагаються здійснити прорив оборони ЗСУ на двох ділянках фронту.

Він попередив про зростання загрози для Вугледара.

Є позиції, які взагалі не можливо було утримувати вже. Якщо ми беремо Авдіївський напрямок, цього не можливо було реалізувати, бо у ворога переважаючі висоти й триматися там було складно. Тому відійшли дещо далі й зараз просування російських військ вдається призупиняти, — підкреслює аналітик. Поширити

Однак Мусієнко визнає тактичні успіхи ворога на окремих напрямках фронту.

На деяких напрямках у ворога є тактичні успіхи. Це дійсно так, ми бачимо це на Бахмутському напрямку, де намагаються вийти на Часів Яр, намагаються вони прорватися і на Лиманському напрямку, але їх там стримують доволі потужно, — наголосив експерт. Поширити

Він також звернув увагу, що наразі практично ніхто не говорить про загрозу для Вугледара.

Там противник намагається розвинути рух в напрямку Курахове. Але може статися так, що вони захочуть з північного флангу атакувати і там пробувати затискати наші позиції. Тому що Вугледар так розташований, що з півдня окуповані території, зі сходу також, а тепер вони намагаються ще з півночі обходити через Курахове, — пояснює аналітик. Поширити

За його оцінками, російським окупантам попри численну перевагу не вдається прорвати лінію оборони українських військових.

Аналітик також розвіяв фейк про те, що нібито всі українські засоби ППО наразі зосереджені навколо Києва.

Він звернув увагу, що останнім часом кількість ударів ворожими КАБами дещо зменшилася, хоча рясних повідомлень щодо збиття літаків РФ Україна також не бачить.

Це підказка така тим, хто дуже часто любить говорити, що все ППО в Києві і прикриває тільки столицю. Насправді, це не так. Засоби ППО прикривають і всю лінію фронту, яка в нас є, — підкреслив Мусієнко. Поширити

Він також підкреслив, що партнери нарешті почали надавати Україні підтримку у вигляді артилерійських боєприпасів.

За його словами, саме через Росія почала активно поширювати фейки про нібито підготовку до наступу на Харків.