Військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко підкреслив, що ймовірний наступ злочинної армії РФ влітку цього року буде не найгіршим сценарієм для України.
Росія ризикує у разі проведення масштабного наступу в Україні влітку цього року
Мусієнко підкреслив, що найгіршим сценарієм для України було б акумулювання російськими окупантами всіх своїх сил для проведення наступу восени.
Він зазначив, що російська злочинна армія прагне потягнути час до осені для повноцінного укомплектування двох нових армій, про які казав глава міноборони країни-агресорки Сергій Шойгу.
Мусієнко підкреслив, що мова йде про 250-300 тисячний контингент.
Він додав, що дуже малоймовірно, що російські окупанти встигнуть укомплектувати ці армії до 1 червня.
Що відомо про ризики на полі бою
Мусієнко зазначив, що наразі російські окупанти намагаються здійснити прорив оборони ЗСУ на двох ділянках фронту.
Він попередив про зростання загрози для Вугледара.
Однак Мусієнко визнає тактичні успіхи ворога на окремих напрямках фронту.
Він також звернув увагу, що наразі практично ніхто не говорить про загрозу для Вугледара.
За його оцінками, російським окупантам попри численну перевагу не вдається прорвати лінію оборони українських військових.
Аналітик також розвіяв фейк про те, що нібито всі українські засоби ППО наразі зосереджені навколо Києва.
Він звернув увагу, що останнім часом кількість ударів ворожими КАБами дещо зменшилася, хоча рясних повідомлень щодо збиття літаків РФ Україна також не бачить.
Він також підкреслив, що партнери нарешті почали надавати Україні підтримку у вигляді артилерійських боєприпасів.
За його словами, саме через Росія почала активно поширювати фейки про нібито підготовку до наступу на Харків.
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