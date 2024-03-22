Когда может начаться новое масштабное наступление армии РФ — предупреждение Павлюка
Категория
Украина
Дата публикации

Когда может начаться новое масштабное наступление армии РФ — предупреждение Павлюка

армия РФ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Согласно данным командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, уже летом 2024 года армия РФ может начать еще одно большое наступление на одном из направлений фронта.

Украина должна готовиться к новому наступлению РФ

По словам Павлюка, по состоянию на сегодняшний день украинским силам доподлинно неизвестны российские планы, однако прогнозы можно делать.

Нам известны только те данные, которые создают группировки. Это больше 100 тысяч. Но не обязательно, что это будет наступление. Возможно, они будут ими пополнять свои теряющие боеспособность подразделения. Но существует такая вероятность, что к началу лета они могут иметь определенные силы для проведения соответствующих наступательных операций на одном из направлений.

Александр Павлюк

Александр Павлюк

Командующий Сухопутными войсками ВСУ

Он также официально подтвердил, что у украинских воинов сейчас есть план, как сделать невозможным наступательные действия противника.

Мы сделаем все возможное, чтобы нанести врагу такие потери, чтобы все формируемые ими ресурсы были вовлечены в бой, - подчеркнул Александр Павлюк.

Как Украина готовится к возможному наступлению РФ

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ, наши защитники понимают, что враг может прибегнуть к самым разным коварным действиям, поэтому нужно быть готовыми.

Именно поэтому уже началась перегруппировка и вывод ряда бригад для восстановления боеспособности.

Этот процесс стартовал, часть сил и средств выводится в районе восстановления, чтобы дать людям возможность отдохнуть, восстановиться, доукомплектоваться и с новыми силами начать новые действия. Это мы планово проводим. Не все планы, которые у нас есть, удаются. Но мы постепенно двигаемся вперед.

Александр Павлюк

Александр Павлюк

Командующий Сухопутными войсками ВСУ

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