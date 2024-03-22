Когда может начаться новое масштабное наступление армии РФ — предупреждение Павлюка

Согласно данным командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, уже летом 2024 года армия РФ может начать еще одно большое наступление на одном из направлений фронта.
Украина должна готовиться к новому наступлению РФ
По словам Павлюка, по состоянию на сегодняшний день украинским силам доподлинно неизвестны российские планы, однако прогнозы можно делать.
Он также официально подтвердил, что у украинских воинов сейчас есть план, как сделать невозможным наступательные действия противника.
Как Украина готовится к возможному наступлению РФ
По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ, наши защитники понимают, что враг может прибегнуть к самым разным коварным действиям, поэтому нужно быть готовыми.
Именно поэтому уже началась перегруппировка и вывод ряда бригад для восстановления боеспособности.
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