Коли може початися новий масштабний наступ армії РФ — попередження Павлюка

Згідно з даними командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка, уже влітку 2024 року армія РФ може почату ще один великий наступ на одну з напрямків фронту.
Україна повинна готуватися до нового наступу РФ
За словами Павлюка, станом на сьогодні українським силам достеменно невідомі російські плани, однак прогнози можна робити.
Він також офіційно підтвердив, що українські воїни наразі мають план, як унеможливити наступальні дії противника.
Як Україна готується до можливого наступу РФ
За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ, наші захисники розуміють, що ворог може вдатися до найрізноманітніших підступних дій, тому потрібно бути готовими.
Саме тому уже відбувся початок перегрупувань та виведення ряду бригад для відновлення боєздатності.
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