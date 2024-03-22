Коли може початися новий масштабний наступ армії РФ — попередження Павлюка
Категорія
Україна
Дата публікації

Коли може початися новий масштабний наступ армії РФ — попередження Павлюка

армія РФ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Згідно з даними командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка, уже влітку 2024 року армія РФ може почату ще один великий наступ на одну з напрямків фронту.

Україна повинна готуватися до нового наступу РФ

За словами Павлюка, станом на сьогодні українським силам достеменно невідомі російські плани, однак прогнози можна робити.

Нам відомо тільки ті дані, що вони створюють угруповування. Це понад 100 тисяч. Але не обов'язково, що це буде наступ. Можливо, вони будуть ними поповнювати свої підрозділи, які втрачають боєздатність. Але існує така вірогідність, що на початок літа вони можуть мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному з напрямків.

Олександр Павлюк

Олександр Павлюк

Командувач Сухопутних військ ЗСУ

Він також офіційно підтвердив, що українські воїни наразі мають план, як унеможливити наступальні дії противника.

Ми зробимо все можливе, щоб завдати ворогу такі втрати, що всі ресурси, які вони формують, були залучені до цього часу в бій, — підкреслив Олександр Павлюк.

Як Україна готується до можливого наступу РФ

За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ, наші захисники розуміють, що ворог може вдатися до найрізноманітніших підступних дій, тому потрібно бути готовими.

Саме тому уже відбувся початок перегрупувань та виведення ряду бригад для відновлення боєздатності.

Цей процес стартував, частина сил та засобів виводиться в районі відновлення для того, щоб дати людям можливість відпочити, відновитися, доукомплектуватися і з новими силами розпочати нові дії. Це ми планово проводимо. Не всі плани, які ми маємо — вони вдаються. Але ми поступово рухаємося вперед.

Олександр Павлюк

Олександр Павлюк

Командувач Сухопутних військ ЗСУ

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ змогли стабілізувати фронт завдяки операції російських добровольців у прикордонні РФ
РДК
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ уразили артсистему та 2 засоби ППО армії РФ
Генштаб ЗСУ
ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили понад 800 російських окупантів, 8 танків та 34 артсистем
Генштаб ЗСУ
зсу

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?