Коли може початися новий масштабний наступ армії РФ — попередження Павлюка

Нам відомо тільки ті дані, що вони створюють угруповування. Це понад 100 тисяч. Але не обов'язково, що це буде наступ. Можливо, вони будуть ними поповнювати свої підрозділи, які втрачають боєздатність. Але існує така вірогідність, що на початок літа вони можуть мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному з напрямків.